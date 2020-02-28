Женщины подрались на концерте Булановой в Рязани за место для фото

Рязань, 28 февраля. Две зрительницы устроили драку на концерте певицы Татьяны Булановой в рязанском цирке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Сообщается, что причиной потасовки послужило выгодное место для фотографирования в первых рядах.

«В 21.05 в дежурную часть поступило сообщение в полицию о конфликте между двумя зрительницами. Участники установлены, проводится проверка», — цитирует «Вечерняя Москва» МВД.

После концерта в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео драки. Качество ролика оставляет желать лучшего, но все же можно увидеть, как на 24-й секунде две женщины в первых рядах хватают друг друга за волосы, а разнять их вдоль манежа спешит мужчина с бейджем.

Все действие происходило под известную лиричную композицию исполнительницы «Не плачь».

Пользователи соцсети в комментариях пошутили, что концерты Булановой опаснее, чем шоу панк-рок-исполнителей.

«А еще говорят, на панк-рок концертах-опасно…»; «Устроили слэм»; «Фигня, на концерте Кадышевой вообще могут хороводом затоптать»; «Чеее? Бабы еще и на концертах дерутся???»; «Буланова, наверное, такого махача с 90-х не видела»; «Ох... Оказывается, фанаты Булановой — горячие штучки», — написали комментаторы.

Концерт Булановой прошел в городском цирке Рязани в четверг, 27 февраля. В полиции уточнили, что участницы конфликта не получили телесных повреждений, но вопрос о возбуждении уголовного дела решается.