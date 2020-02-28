В Госдуме рассказали, за какое время Россия возьмет Одессу

Киев кидает свое молодое поколение в топку международных разборок, которые устраивает сегодня Запад на территории Украины. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина готова защищать Одессу

У Украины сегодня достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российского десанта на берег. Такое бравурное заявление сделал первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

Он выразил мнение, что российским десантникам не взять Одессу.

«Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», — заявил Тарасов.

При этом, по мнению украинского вице-адмирала, Украина должна сегодня восстановить систему наблюдения, обеспечить защиту своих портов и нарастить силы сдерживания. Однако Тарасов все-таки признал, что ВМС Украины не способны достичь паритета с российским флотом на море.

«Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли», — добавил он.

«Два часа»

Как отметил Виктор Водолацкий, вооруженного конфликта между Россией и Украиной не может быть даже чисто гипотетически. Москва не собирается ни на кого нападать, подчеркнул депутат.

«Украина может сдержать Россию максимум на два часа. Не более того. Украинская армия уже показала свою боеспособность в Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик. Но повторюсь — конфликта не может быть. Все подобные заявления (то украинский министр обороны что-то вякнул, то [Александр] Турчинов вылез и так далее) — воинствующая риторика. Она связана с огромным количеством уклонистов, дезертиров в Вооруженных силах Украины. Одна часть уходит на территорию Польши, другая часть — уезжает в другие страны», — пояснил Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что никто на Украине не хочет быть «пушечным мясом» в угоду каким-то западным интересам. Поэтому все вопросы, которые сегодня связаны с обороной и безопасностью Украины и втягиванием ее в какие-либо конфликты, зависят в первую очередь от самого украинского руководства.

«Гражданское общество Украины, согласно последним социологическим опросам, показывает, что им надоела вся эта вакханалия, которая сегодня творится в стране. Киеву необходимо сдерживать своих жителей, которые снесут эту власть. Президент Украины Владимир Зеленский и состав Верховной рады со стабильной периодичностью теряют рейтинг одобрения, и все системы управления страны. Поэтому все эти бравурные высказывания связаны с тем, что, мол, мы такие мощные и сильные, нам помогает Запад, поэтому давайте нас не бросайте», — добавил Виктор Водолацкий.

Депутат выразил мнение, что подобная риторика направлена на то, чтобы продолжать получать международные валютные транши и оружие. По его словам, Киев кидает свое молодое поколение в топку международных разборок, которые устраивает сегодня Запад на территории Украины.