Герасимов обсудил с генералом США ситуацию в Сирии

Москва, 28 февраля. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов в пятницу провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Одной из центральных тем переговоров стала ситуация в Сирии, обстановка в которой в последнее время сильно обострилась.

«Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне боевики в сирийской провинции Идлиб развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате обстрела погибли 33 турецких военных, которые оказались в атакующих рядах террористов.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность за гибель турецких военных, которые примкнули к боевикам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь обратил внимание на то, что официальный Дамаск имеет право и даже обязан бороться с терроризмом.