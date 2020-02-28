РЭО назвал три самых распространенных в России проблемы с мусором

Москва, 28 февраля. Региональные операторы решили более пяти тысяч проблем с твердыми коммунальными отходами (ТКО) благодаря системе «РЭО Радар».

Как сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), чаще всего россияне жаловались на нарушение правил вывоза мусора, стихийные свалки, отсутствие контейнеров.