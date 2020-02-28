РЭО назвал три самых распространенных в России проблемы с мусором

Москва, 28 февраля. Региональные операторы решили более пяти тысяч проблем с твердыми коммунальными отходами (ТКО) благодаря системе «РЭО Радар».
Как сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), чаще всего россияне жаловались на нарушение правил вывоза мусора, стихийные свалки, отсутствие контейнеров.
На сайте «РЭО Радар» пользователи оставили свыше 30 тысяч заявок. В системе зарегистрированы 194 региональных оператора и 85 органов исполнительной власти.
Быстрее и эффективнее всего запросы обрабатывают в Московской, Белгородской, Нижегородской области, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что новый глаза РЭО Илья Гудков встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил новые проекты в сфере обращения с отходами.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что сфера обращения с ТКО должна быть прозрачной и понятной гражданам.