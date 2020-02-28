Эдгар Запашный оценил политические амбиции знаменитостей

Москва, 28 февраля. Артисты, как и спортсмены, всегда находятся в центре внимания, поэтому на их желание реализовать политические амбиции остро реагирует общественность. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Ранее музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста и не исключил, что примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году. О намерении создать собственную партию и стать парламентарием заявила и певица Валерия.

С критикой в адрес артистов, идущих во власть, выступила депутат Наталья Поклонская. По ее словам, звезды должны заниматься своим делом, а если они начнут массово вступать в политические партии, то Госдума превратится в шоу «Голубой огонек».

«Я не согласен с тем, что именно сейчас культура активно интегрируется в политику. Если мы с вами начнем вспоминать историю, то увидим, что ряд артистов были на посту министра культуры. Например, тот же Николай Губенко», — рассказал Запашный.

Бывший актер Рональд Рейган стал одним из лучших президентов Америки, отметил собеседник агентства.

«Здесь говорить о том, что мы создаем какой-то прецедент, было бы просто-напросто неправильно. Другое дело, что мы, артисты, как и спортсмены, всегда под прицелом видеокамер. Наверное, поэтому люди острее реагируют на те или иные инициативы», — указал Запашный.

Он также пояснил, почему сам активно работает по продвижению интересов общественности и коллег по цеху в области культуры.