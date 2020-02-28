Сбежавший от королевской семьи принц Гарри спел дуэтом с Джоном Бон Джови

Лондон, 28 февраля. Британский принц Гарри записал совместную композицию со знаменитым американским музыкантом Джоном Бон Джови. Фрагмент со студии «Эбби-роуд» появился на странице герцога и его супруги Меган Маркл в Instagram.

Бессменный лидер рок-группы Bon Jovi и принц дуэтом спели песню Unbroken. В создании кавера принял участие также хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Предполагается, что композиция станет своего рода гимном очередных Invictus Games («Игр непобежденных»). Это спортивное мероприятие состоится в мае в Гааге. В нем примут участие бывшие и действующие военнослужащие, ставшие инвалидами.

Примечательно, что в студии, где герцог Сассекский смог проявить свой певческий талант, создавали свои хиты такие легендарные группы, как The Beatles, Pink Floyd и Oasis.

Напомним, что принц и его супруга, по сути, сбежали от королевской семьи. В январе они заявили, что хотят сложить с себя полномочия и стать финансово независимыми.

Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королеву Елизавету II опечалило решение внука, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям впали в ярость.

Маркл тоже решила развивать свои таланты — недавно герцогиня заключила контракт с компанией Disney. Супруга принца Гарри будет озвучивать персонажей. В обмен на закадровый дубляж киностудия перечислит средства благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders).