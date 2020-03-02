Пахомов рассказал, в каких регионах будет произведен перерасчет оплаты услуг ЖКХ

Сетку коммунальных платежей пересмотрят из-за аномально теплой зимы, сообщили в Минстрое России. Депутат Госдумы Сергей Пахомов уверен, что российская система ЖКХ требует вложений, так как поставщики энергоресурсов несут убытки из-за ее неэффективности.

Предполагается, что тарифы на ЖКХ будут изменены в тех регионах, где платежи начисляются по нормативам, а не по счетчикам. При этом во втором случае жильцы платят за использованные ресурсы.

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — пояснили в министерстве.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал, что на сегодняшний день такого решения нет, и оно должно приниматься региональными властями.

«Минстрой может только жестким образом рекомендовать так сделать», — сказал он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Также парламентарий обратил внимание, что любой житель имеет право обратиться за перерасчетом услуг ЖКХ, если есть подозрения, что есть переплата. Кроме того, с установленными дома счетчиками россияне могут сами не волноваться насчет переплаты.

«Около 60% жилых домов у нас оснащены счетчиками. Перерасчет там происходит в каждом январе по итогам года. Регионы могут сделать перерасчет без обращения жителей за их израсходованные услуги ЖКХ. Важен объем перерасчета, который будет сделан на величину сэкономленного газа», — пояснил он.

Текущие предложения Минстроя по перерасчету услуг ЖКХ россиянам из-за аномально теплой зимы могут быть приняты в любом регионе, говорит собеседник ФАН.

«Если говорить, каких регионов это может коснуться, то могу сказать абсолютно точно, что всех. Нет регионов, где дома на сто процентов оснащены приборами учета. Может, Москву это чуть меньше коснется, а каких-то небольших территорий чуть больше. При этом это непростое решение для региональных властей, потому что в основном следствием этого будет обращение поставщиков тепла к регуляторам за компенсацией выпадающих расходов. Они могут быть погашены двумя путями — за счет повышения тарифа со следующего года или из регионального бюджета», — уточнил политик.

Депутат также отмечает, что, зачастую, при доставке тепла из котельных имеют место большие потери энергии из-за использования устаревших коммуникаций.

«Поэтому здесь должен подниматься вопрос о реконструкции сетей, которые представляют у нас «решето». Это модернизация устаревших котельных. Если мы хотим существенного снижения тарифов, то мы должны говорить о существенном вложении в систему ЖКХ в целом», — поделился мнением парламентарий.

На вопрос корреспондента ФАН, не следует ли отказаться от централизованного отопления в местах, где это не выгодно, Пахомов ответил следующим образом:

«У нас новые дома, которые сегодня строятся, оснащаются индивидуальными котельными. Нам нужно понимать, что страна большая и неоднородная. Там, где это экономически обоснованно, такие решения принимаются. При этом часть котельных убыточны, причем на очень существенные по итогам года деньги, — десятки миллионов рублей. Это те советские котельные, которые работают на старых котлах и требуют модернизации. Эти котельные, по большому счету, топят улицу. Убытки отражаются на оплате поставщикам газа и где-то на тарифах», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова порекомендовала правительству дифференцированно подходить к должникам по услугам ЖКХ. Она предложила рассмотреть возможность рассрочки или помощи из специальных фондов по оплате услуг ЖКХ льготным категориям инвалидов, малоимущих семей, вынужденно безработных.