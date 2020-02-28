Отец Марьянова вступил в схватку за наследство сына

Москва, 28 февраля. Отец известного российского актера Дмитрия Марьянова Юрий обратился в Савеловский суд Москвы, требуя справедливого распределения наследства, оставшегося после смерти его сына.

Ответчиками по данному делу станут вдова актера Ксения Бик и его сын Даниил. Ожидается, что судебные слушания начнутся в апреле.

Ранее Ксения Бик заявила, что претендует на квартиру, в которой жила вместе с мужем. Кроме того, женщина требовала денежной компенсации. Бик заявляла, что устала от тяжб, однако, судя по всему, наследники Марьянова так и не смогли договориться друг с другом во внесудебном порядке.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели актера, заподозрив врачей реабилитационного центра «Феникс», где находился артист, в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Впоследствии сын Марьянова Даниил подал гражданский иск на 30 млн рублей в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой. Она подозревается в том, что запретила вызывать скорую помощь, хотя пациент жаловался на плохое самочувствие.

Напомним, что Дмитрий Марьянов играл в сериалах «Графиня де Монсоро», «Досье детектива Дубровского», «Дневник убийцы», «Боец», а также в фильмах «Сатисфакция», «День радио», «Небесный суд» и «Игра в правду».