Глава дипломатии ЕС напомнил Чавушоглу о единственном пути деэскалации в Сирии

Брюссель, 28 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры в связи с обострением обстановки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в официальном микроблоге дипслужбы в Twitter.

В ходе разговора Боррель подчеркнул, что единственным ключом для эффективного решения проблемы в Сирии остается только деэскалация.

«Человеческие страдания и гибель людей должны прекратиться», — сказал глава европейской дипломатии.

Чавушоглу заверил Борреля, что Турция остается приверженной совместному заявлению ЕС-Турции.

Отметим, что несмотря на подобные заявления Анкары о соблюдении принятых международных соглашений, именно действия турецких властей по поддержке боевиков способствовали эскалации ситуации в Идлибе. Турция продолжает поставлять оружие и технику бандформированиям.

27 февраля 33 турецких военных погибли и 36 пострадали в результате авиаудара сирийской арабской армии по террористам. И это еще раз подтверждает связь Турции в незаконными группировками. Турецких военных не должно было быть среди боевиков, по которым был открыт огонь подразделений САА.

Ситуацию в Идлибе сегодня прокомментировал израильский политический эксперт Яков Кедми. По мнению специалиста, Москва ни в коем случае не должна оставлять такие провокационные действия Анкары без ответа. При этом, как подчеркнул он, чтобы загнать Турцию в угол, России не нужно будет использовать свои вооруженные силы — достаточно просто пригрозить Турции масштабным ударом по позициям террористических группировок.