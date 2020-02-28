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Пока Киркоров закусывал блинами у Малахова, его клип с распутными монашками провалился

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Пока Киркоров закусывал блинами у Малахова, его клип с распутными монашками провалился

Филипп Киркоров, который только что побывал на масленичных посиделках у Андрея Малахова, вероятно, пытался заесть блинами провал своего последнего клипа. Недавно Киркоров в коллаборации с Екатериной Варнавой выпустил клип «Романы», но даже кажущаяся скандальность видео не спасла произведение от провала.

Автор громких публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян решил разобраться, почему очередной хайп короля российского шоу-бизнеса оказался не столь успешным, несмотря на скандальную «закваску».

Как Киркорова распутные монашки подвели. Колонка Вадима Манукяна

В надежде на очередной мегахайп, Филипп Киркоров в коллаборации с Екатериной Варнавой выпустил новое творение «Романы». Полагаю, рассчитывал Филипп Бедросович на привычные десятки, а то и сотни миллионов просмотров, но с этим сразу не задалось.

Нет, разумеется в Instagram его дежурно пожурил ряд подписчиков, а депутат Виталий Милонов традиционно не забыл критически оценить клип за возможное оскорбление чувств верующих. Разумеется, некоторые группы верующих действительно оскорбились. Казалось, все слагаемые скандала налицо. Но скандала-то, на который рассчитывал Киркоров, на этот раз не случилось.

Вот Тилль Линдеманн действительно снимает сейчас скандальные клипы. Видимо, ему не дают покоя лавры Ларса фон Триера, который в «Нимфоманке» тоже изрядно «поэкспериментировал».

Манукян: Тилль Линдеманн действительно снимает сейчас скандальные клипы, видимо, ему не дают покоя лавры Ларса фон Триера

Если бы такие клипы себе позволил Филипп Бедросович, возможно, он действительно смог бы поразить публику и спровоцировать настоящий скандал. Но, как ни подтрунивает Киркоров над собой на тему, что мол он «все еще на свободе», а клип «снова не заблокировали», на самом деле — это просто красиво обставленный провал. Званий его лишить больше никто не требует, из страны выгонять не собирается. А ведь подобные заголовки стали бы прекрасным «промоушеном» для самого Киркорова и подогревали бы интерес к клипу, но не сложилось.

С точки зрения визуального ряда, украинская команда сработала вполне добротно. И похвала от Dolce & Gabbana вполне заслуженна. Однако клип богатый, но не трогает. Его на YouTube абсолютно зря временно блокировали, дизлайков у него много, это правда, но это «Романам» никак не мешает. Нет там никакого шок-контента. Замах на него был, но самого контента нет.

Скандала из-за танцующих в откровенных костюмах распутных монашек тоже не получилось. Это просто никому не интересно. Хочется посоветовать Киркорову сменить концепцию и меньше ориентироваться на хайп — в его случае это уже не работает. Не думаю, что 3,3 миллиона просмотров — это предел его мечтаний. А момент уже упущен, и теперь глобального прироста по просмотрам ожидать уже не приходится.

Скандала из-за танцующих в откровенных костюмах распутных монашек не получилось

От «цветов настроения» до «романов»

Очевидно, Киркорову нравится хайповый конек, на котором он плотно сидит уже пару лет. Если с синим и черным «цветами настроения» были 100% попадания с 60 и 140 миллионами просмотров, то дальше дым уже был пожиже, а труба пониже.

«Прости, фанатка» — 27 миллионов, «Ибица» — 25 миллионов, «Стеснение пропало» — 15 миллионов. Киркоров так любит просмотры, а они все время падают. И вот — нерадостные 3,3 миллиона просмотров. Для начинающего малоизвестного артиста такие показатели были бы верхом успеха, но не для «короля российского шоу-бизнеса», коим всерьез считает себя Филипп Киркоров. А ведь на клип затрачено прилично финансов, насколько я слышал, под миллион евро. Одни костюмы стоят добрую половину этой суммы.

Кстати, новогодние коллаборации у Филиппа Бедросовича были куда интереснее. Возможно, ему следует обратить внимание на то, как раскрутились Little Big. Вот это действительно явление на рынке современного клипового «хозяйства».

Филипп Киркоров начал следить за фигурой

Блины у Малахова в обнимку с Бузовой

Видимо, чтобы заглушить горечь от провала клипа, Филипп отправился к Андрею Малахову на традиционное масленичное застолье. Там он вместе с Ольгой Бузовой (они даже сфотографировались в обнимку) отведал блинчиков. Правда, Бузова смогла позволить себе съесть несколько больше блинов, а вот немолодому Киркорову, чтобы оставаться в форме, пришлось себя жестко ограничить: нужно за фигурой следить.

Эх, понимаю вас, Филипп Бедросович, порой приходится воздерживаться от сладкого и мучного. Но не переживайте. Надеюсь, следующий ваш клип будет успешным. Вы же готовы сменить хайповую пластинку, которая начала откровенно заедать?

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