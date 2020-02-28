Пока Киркоров закусывал блинами у Малахова, его клип с распутными монашками провалился

Филипп Киркоров, который только что побывал на масленичных посиделках у Андрея Малахова, вероятно, пытался заесть блинами провал своего последнего клипа. Недавно Киркоров в коллаборации с Екатериной Варнавой выпустил клип «Романы», но даже кажущаяся скандальность видео не спасла произведение от провала.

Автор громких публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян решил разобраться, почему очередной хайп короля российского шоу-бизнеса оказался не столь успешным, несмотря на скандальную «закваску».

Как Киркорова распутные монашки подвели. Колонка Вадима Манукяна

В надежде на очередной мегахайп, Филипп Киркоров в коллаборации с Екатериной Варнавой выпустил новое творение «Романы». Полагаю, рассчитывал Филипп Бедросович на привычные десятки, а то и сотни миллионов просмотров, но с этим сразу не задалось.

Нет, разумеется в Instagram его дежурно пожурил ряд подписчиков, а депутат Виталий Милонов традиционно не забыл критически оценить клип за возможное оскорбление чувств верующих. Разумеется, некоторые группы верующих действительно оскорбились. Казалось, все слагаемые скандала налицо. Но скандала-то, на который рассчитывал Киркоров, на этот раз не случилось.

Вот Тилль Линдеманн действительно снимает сейчас скандальные клипы. Видимо, ему не дают покоя лавры Ларса фон Триера, который в «Нимфоманке» тоже изрядно «поэкспериментировал».

Если бы такие клипы себе позволил Филипп Бедросович, возможно, он действительно смог бы поразить публику и спровоцировать настоящий скандал. Но, как ни подтрунивает Киркоров над собой на тему, что мол он «все еще на свободе», а клип «снова не заблокировали», на самом деле — это просто красиво обставленный провал. Званий его лишить больше никто не требует, из страны выгонять не собирается. А ведь подобные заголовки стали бы прекрасным «промоушеном» для самого Киркорова и подогревали бы интерес к клипу, но не сложилось.

С точки зрения визуального ряда, украинская команда сработала вполне добротно. И похвала от Dolce & Gabbana вполне заслуженна. Однако клип богатый, но не трогает. Его на YouTube абсолютно зря временно блокировали, дизлайков у него много, это правда, но это «Романам» никак не мешает. Нет там никакого шок-контента. Замах на него был, но самого контента нет.

Скандала из-за танцующих в откровенных костюмах распутных монашек тоже не получилось. Это просто никому не интересно. Хочется посоветовать Киркорову сменить концепцию и меньше ориентироваться на хайп — в его случае это уже не работает. Не думаю, что 3,3 миллиона просмотров — это предел его мечтаний. А момент уже упущен, и теперь глобального прироста по просмотрам ожидать уже не приходится.

От «цветов настроения» до «романов»

Очевидно, Киркорову нравится хайповый конек, на котором он плотно сидит уже пару лет. Если с синим и черным «цветами настроения» были 100% попадания с 60 и 140 миллионами просмотров, то дальше дым уже был пожиже, а труба пониже.

«Прости, фанатка» — 27 миллионов, «Ибица» — 25 миллионов, «Стеснение пропало» — 15 миллионов. Киркоров так любит просмотры, а они все время падают. И вот — нерадостные 3,3 миллиона просмотров. Для начинающего малоизвестного артиста такие показатели были бы верхом успеха, но не для «короля российского шоу-бизнеса», коим всерьез считает себя Филипп Киркоров. А ведь на клип затрачено прилично финансов, насколько я слышал, под миллион евро. Одни костюмы стоят добрую половину этой суммы.

Кстати, новогодние коллаборации у Филиппа Бедросовича были куда интереснее. Возможно, ему следует обратить внимание на то, как раскрутились Little Big. Вот это действительно явление на рынке современного клипового «хозяйства».

Блины у Малахова в обнимку с Бузовой

Видимо, чтобы заглушить горечь от провала клипа, Филипп отправился к Андрею Малахову на традиционное масленичное застолье. Там он вместе с Ольгой Бузовой (они даже сфотографировались в обнимку) отведал блинчиков. Правда, Бузова смогла позволить себе съесть несколько больше блинов, а вот немолодому Киркорову, чтобы оставаться в форме, пришлось себя жестко ограничить: нужно за фигурой следить.

Эх, понимаю вас, Филипп Бедросович, порой приходится воздерживаться от сладкого и мучного. Но не переживайте. Надеюсь, следующий ваш клип будет успешным. Вы же готовы сменить хайповую пластинку, которая начала откровенно заедать?