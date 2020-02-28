Малышева заявила, что эпидемия коронавируса идет на спад

Известная российская телеведущая, врач и педагог Елена Малышева заявила, что на данный момент поводов бить в нашей стране тревогу по поводу повсеместного распространения коронавируса лично она не видит. Да и вообще, эпидемия инфекции COVID-19, по ее мнению, уже идет на спад.

Ведущая выходящих на Первом канале программ «Здоровье» и «Жить здорово» специально для Федерального агентства новостей прокомментировала сообщение, что в Германии составлен список продуктов и вещей, которые нужно будет иметь в случае распространения эпидемии коронавируса.

«Я думаю, что этот список составили не врачи, а журналисты, — предположила Малышева. — Никаких списков медицинские организации не составляют, а тем более врачи. Почему? Потому что, несмотря ни на что, коронавирус объективно остается «низкозаразной» инфекцией».

Дело в том, что, по словам собеседницы ФАН, один больной коронавирусом заражает два-три человека. А вот один больной корью, а это тоже вирус, заражает уже шестнадцать человек.

«Поэтому на сегодня коронавирус не обладает великой эпидемической или пандемической силой, — отметила доктор медицинских наук. — Эпидемия идет на спад. Поэтому поводов бить тревогу нет».

Ранее стало известно о том, что в Германии составлен список необходимых продуктов и вещей, если эпидемия коронавируса будет стремительно распространяться.

Так, на случай 10-дневного карантина жителям крупнейшей в Западной Европе по численности населения страны надо будет иметь дома в обязательном порядке питьевую воду, крупы, хлеб, картофель, макароны, рис, консервированные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, молоко, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца или яичный порошок, жиры и растительное масло.

Кроме того, у немцев должны быть в наличии готовые продукты — сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение и шоколад, сообщают СМИ.

Помимо продуктов, необходимо будет также иметь достаточный запас медикаментов, свечей и батареек, газовую горелку, фонарь и средство для дезинфекции.