Обстрелы ПНС из «Митиги» стали причиной ответного удара ЛНА, заявил Махджуб

Тобрук, 28 февраля. Бригадный генерал Халид Махджуб заявил, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) были вынуждены нанести ответный удар по аэропорту «Митига», откуда террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) производили обстрелы.

По словам генерала, возглавляющего Управление по поддержанию морального духа ЛНА, воздушная гавань «Митига» превратилась в турецкую военную базу. Аэропорт стал важнейшим перевалочным пунктом, куда в обход эмбарго ООН регулярно поставляются турецкие военные грузы, а также завербованные Турцией сирийские террористы.

Рядом с «Митигой» находится одноименная тюрьма, где незаконно удерживаются российские социологи. Боевики используют заключенных в качестве живого щита, производя из аэропорта и его окрестностей обстрелы по ЛНА.

Махджуб добавил, что ВС Турции потеряли до 10 человек при ответном ударе ЛНА, уничтожено два радара. Под огонь попали турецкие беспилотники, которые использовались боевиками для вооруженных провокаций.

Террористы накануне активизировали свои усилия по срыву перемирия. Боевики при помощи артиллерии и тяжелого вооружения вновь атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). От действий боевиков страдают и мирные жители Ливии — во время обстрела района Ар-Раваджих в Триполи погибла семья из пяти человек.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находящиеся в тюрьме «Митига», были похищены бандитами группировки RADA в мае 2019 года. Им так и не были предъявлены обвинения. Боевики RADA, подчиняющиеся лидеру ПНС Файезу Сарраджу, занесены в санкционный список ООН — они обвиняются в незаконном похищении людей с целью выкупа, пытках и убийствах.