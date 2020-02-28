В Госдуме назвали шантажом отказ Турции принимать беженцев

Москва, 28 февраля. Угроза Турции прекратить принимать беженцев из Сирии из-за ситуации в Идлибе является обычным шантажом. Такое мнение в пятницу высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«В этой ситуации Эрдогану [президент Турции. — Прим.ФАН] не остается ничего, кроме как заниматься шантажом ЕС и запугивать его потоком беженцев, чтобы заставить европейских лидеров подписаться под повесткой «гуманитарной катастрофы» и спасать вместе с ним боевиков в Идлибе», — пояснила она РИА Новости.

Парламентарий выразила уверенность, что поддержка боевиков в Сирии рано или поздно ударит бумерангом по самой Анкаре.

Накануне сирийские боевики в Идлибе начали наступление на армию САР, вынудив ее открыть ответный огонь. Под обстрел попали турецкие военные, которые оказались в рядах террористов, в результате чего 33 военнослужащих ВС Турции погибли. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Сирия имеет право и даже обязана бороться с терроризмом, как того требуют резолюции Совбеза ООН.

После этого турецкие власти заявили, что они больше не будут сдерживать поток беженцев, направляющихся из Сирии в Европу. В связи с этим Греция начала укреплять своих границы, готовясь к очередному наплыву мигрантов.

Напомним, что в 2016 году Турция и ЕС заключили сделку, согласно которой Анкара берет на себя поток беженцев из Сирии, а Брюссель взамен предоставляет финансирование и обещает ускорить рассмотрение вопроса о вступлении Турции в Евросоюз.