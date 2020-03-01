Призер конкурса «Хорошие новости России» призвала отучать россиян от негативной повестки

Второе место в очередном этапе конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» заняла Надежда Уварова из челябинского отделения газеты «Аргументы и Факты». 28 процентов голосов читателей собрал ее материал «Мои глаза и уши». Кот Леха спас хозяйку на пожаре в Челябинске».

В беседе с ФАН Надежда Уварова заметила, что все другие журналистике конкурсы поощряют авторов проблемных материалов.

«Конечно, это очень важно, когда СМИ поднимают проблему и благодаря этому она решается. Но этого не должно быть очень много. Нужно разбавлять информационную повестку добрыми, позитивными новостями. Без них наша жизнь представляется такой тяжелой, черной, неприглядной. А ведь это на самом деле не так», — считает челябинская журналистка.

По ее мнению, хорошие новости собирают мало просмотров и теряются в потоке сообщений об убийствах и происшествиях именно потому, что аудиторию не научили воспринимать добрые новости.

«Чья в этом вина? Отчасти редакторов, которые охотнее ставят на ресурс проблемные тексты и негативные новости, потому что они собирают больше трафика. Но в большей степени это проблема самого общества, которое создает спрос на негатив. Я считаю, что в силах самих журналистов переломить эту ситуацию. И конкурс Федерального агентства новостей «Хорошие новости России», я считаю, направлен на это. То есть чем больше и лучше мы будем говорить о хорошем, тем больше люди будут привыкать к добрым сюжетам в СМИ», — убеждена Надежда Уварова.

Журналистка считает, что на плохое люди обращают внимание и без журналистов, а на хорошее им нужно указывать.

«Находить хорошие новости несложно, если прицелиться на это. Когда смотришь на хорошее, понимаешь, что его много. Все зависит от того, на чем фокусируешься. Это такой психологический момент. Когда я писала массу тяжелых материалов с комментариями полиции, соцзащиты, уполномоченным по правам ребенка, мне вообще работать было непросто, на душе — камень. А когда пишешь легкие, добрые, жизнерадостные материалы, это просто счастье какое-то. Тексты легко рождаются, настроение хорошее и отзывы получаешь добрые. Люди, которые голосовали за мой материал на вашем конкурсе, писали мне в соцсетях слова благодарности за добрую историю. Было очень приятно», — добавила Надежда Уварова.

Федеральное агентство новостей поздравляет Надежду со вторым местом в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» и приглашает региональных журналистов побороться за денежные призы в очередном этапе профессионального соревнования. Напомним, приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — десять тысяч. Победители определяются дважды в месяц.

Заявки на малый конкурс «Хорошие новости России» принимаются до 2 марта включительно, номинанты будут объявлены конкурсной комиссией 3 марта. В их число попадет десять авторских информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ в последние две недели февраля 2020 года. Победителей выберут читатели ФАН в ходе недельного онлайн-голосования. Имена призеров будут названы 10 марта.

Заявки на конкурс принимаются по почте goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». От одного журналиста рассматривается одна работа. Также на указанный почтовый адрес принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», денежные призы в нем составляют по 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее о большом конкурсе читайте здесь.