Триполи, 28 февраля. В результате последней атаки со стороны протурецких сил в Ливии погибло пять мирных граждан. Ливийская национальная армия оперативно отреагировала контрударом по позициям боевиков.

Подразделения ЛНА открыли прицельный огонь по базам так называемого Правительства национального согласия Ливии, турецкой армии и сирийских наемников. Под массированные удары попали лагеря боевиков в районе авиабазы «Митига», рядом с которой расположена одноименная неофициальная тюрьма, где удерживаются российские социологи. Российских граждан держат в заточении более полугода и используют в качестве живого щита.

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара выпустили снаряды по объектам противника. Обстрел является ответом на череду атак триполитанских террористических отрядов, а также провокаций со стороны премьер-министра Файеза Сарраджа. Сегодня, 28 февраля, авиаудар турецкого БПЛА в Ливии привел к жертвам среди мирного населения, погибла семья из пяти человек.

ПНС и их турецкие союзники систематически нарушают режим прекращения огня. Официально перемирие в Ливии продолжается, однако провокации со стороны ПНС заметно участились, как и число обстрелов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потакает эскалации ливийского кризиса, финансирует премьер-министра Сарраджа и подконтрольные ему террористические отряды.