Киев, 28 февраля. Борьба с советским наследием на Украине не должна стать причиной утраты великого прошлого и достижений, которые были совершены во время пребывания страны в едином государстве с Россией. Об этом заявил политолог Александр Семченко.

«Что касается советских военачальников — это наша общая история, наша славная история. История, в которой мы были победителями, в которой победить не мог никто. Я напомню, что до того, как напасть на Советский Союз, Германия напала на Польшу, на Чехию, Австрию, Францию. Никто не мог победить, а наши предки смогли», — заявил эксперт в эфире украинского телеканала «Магноля-ТВ».

Он также добавил, что украинский народ не должен забывать советских маршалов, генералов, а также простых офицеров и солдат, которые принесли себя в жертву ради победы в Великой Отечественной войне.

«Мы не должны их забывать. Это действительно наши герои — простые офицеры, простые солдаты, кровью которых достигнута эта победа», — подчеркнул политолог.

Слова Семченко вызвали раздражение у присутствовавшего в студии националиста Руслана Горового.

«У вас в голове советский радиоприемник, и вы его ретранслируете… Нравятся вам ваши Жуковы. Ватутины – делайте, что хотите. Просто вы должны понимать, что ваше время закончилось», — сказал Горовой.

В свою очередь Семченко отметил, что Украина умирает вместе с советским наследием. По его словам, все весомые достижения Украины, совершались вместе с Россией, поэтому украинский народ должен сохранить историческую память.

«Все лучшее, что было на Украине за последние 300 лет, было достигнуто вместе с Россией. Вместе с Россией наука, вместе с Россией ракеты в космос, вместе с Россией дороги, предприятия, электростанции, все это было сделано вместе с Россией. Без России мы умираем», — подчеркнул Семченко.

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Москва является главным врагом Киева». Такая идеология позволят украинским националистам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше других». При этом на Украине активно продолжается героизация нацизма и культурные чистки, чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии.