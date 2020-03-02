Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

Замоскворецкий районный суд Москвы признал незаконным и отменил решение о выражении недоверия главе управы столичного района Якиманка, которое в декабре прошлого года приняли муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

«В соцсетях были сплошные «ура». Мы победили!» — рассказала корреспонденту ФАН советник при главе управы района Нина Борткевич.

По ее словам, жители района были рады, что Елена Макарова отстояла свои честь и достоинство в суде. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Она доказала, что народ ей доверяет. А депутаты… Их вотум недоверия ни на чем не основан», — радуется Нина Борткевич.

Суд признал: все девять претензий Совета депутатов МО Якиманка к работе главы управы — пустые слова. По мнению Елена Макаровой, оппозиционеры понимали это с самого начала.

«Адвокат Андрея Морева сразу же заявил, что их решение о недоверии носит исключительно политический характер, и к исполнению мной моих служебных полномочий не имеет никакого отношения», — сообщила она корреспонденту ФАН.

Елена Макарова уверена: у главы столичного МО Якиманка претензии не к ней, а к ее должности.

«Претензии будут к любому человеку, который будет ее занимать, — считает она. — Это повод громко заявить о себе, чтобы о них все услышали в Москве. Андрей Морев первый, раньше такого не было. Великий оппозиционер вот так борется с органами исполнительной власти».

Присутствовавшие на суде жители Якиманки назвали претензии оппозиционных муниципальных депутатов к главе управы глупыми. По их мнению, депутаты либо делают вид, либо на вовсе не разбираются в работе органов исполнительной власти.

«Детский сад, штаны на лямках. По-другому не скажешь. Их адвокат что-то лепетал, мы не поняли, что он хочет сказать. «Вот там какой-то дом, с него падает кирпич. Люди идут, а вы, глава, не смотрите, что кирпич может упасть». Разве она должна смотреть за тем, что идет стройка и могут упасть кирпичи?» — говорит Нина Борткевич.

В своем документе семь оппозиционных членов Совета депутатов МО «Якиманка» обвинили главу управы в неконструктивной позиции по благоустройству, проблемах с ремонтом домов, игнорировании интересов граждан. При этом с момента прихода к власти в 2017 году сами «яблочники» заблокировали почти все значимые для района решения, в том числе программы благоустройства дворов. В результате Якиманке второй год подряд приходится возвращать в столичную казну почти 80% бюджетных средств.

«Елена Владимировна прекрасная глава управы, мы ее очень уважаем. По всем дворам, где мы просим, где есть у нее возможность, помимо депутатов, она удовлетворяет просьбы жителей, — рассказала корреспонденту ФАН советник при главе управы района Якиманка г. Москвы Эмма Иванова. — Депутаты для нашего района не делают ничего. Дворы у нас не обустроены. На Щетининском переулке 28 двор стоит весь воде, сливы сделать не получается!»

ФАН рассказывал, как оппозиционные депутаты лишили москвичей единственного в районе досугового центра и военно-спортивного клуба, и по непонятным причинам отказываются согласовать благоустройство двора на ул. Крымский вал 8..

«Освещение ФАН конфликта между муниципальными депутатами от «Яблока» и нашей главой управы помогло жителям разобраться, что происходит. Не все догадывались, кто эти депутаты, и что это именно «яблочники», — заявила член совета дома по ул. Большая Полянка 28 к. 1 Елена Сергейчева. — Одни депутаты помогают, а другие вставляют палки в колеса. Люди только сейчас разобрались!»

На страницах первого номера газеты «Наша Якиманка» от 19 февраля оппозиционные депутаты назвали решение суда экстравагантным, абсурдным и поздравили исполнительную и судебную ветви власти с «локальной победой мракобесия и беззакония в районе».

«В нормальных, цивилизованных странах за этим однозначно должно следовать увольнение главы управы», — заявил корреспонденту ФАН член Совета депутатов от партии «Яблоко» Дмитрий Зеленов.

По его словам, оппозиционные депутаты считают решение не правосудным, поэтому будут подавать апелляцию.

«Это самое настоящее уголовное дело, то, что он пишет здесь, — возмущенно указывает на статью «Назад в будущее — курс управы Якиманки» Эмма Иванова. — Как это можно написать? Да, мы ходили на суд, мы защищали Елену Владимировну, потому что все, что он написал, это вранье! Мы не допустим, чтобы главу управы Елену Владимировну убрали с ее поста. У Андрея Морева и его компании ничего не выйдет».

Как заявили депутаты, «до подобного абсурда довело несовершенство нашей Конституции РФ и неуважение к закону».

«Мы считаем, что власть ведет себя смехотворно. Нельзя принудить к доверию, — утверждает Дмитрий Зеленов. — Управа — это орган исполнительной власти, который по вертикали этой власти подчинен префектуре, а Совет депутатов отражает волю избирателей. Понимаете разницу? То есть за нами стоит 18 тысяч граждан, и мы выражаем их волю, а за управой стоит префектура и городская власть. Поэтому это не подсудное решение».

Елена Макарова отметила, что своим иском не собиралась возвращать доверие Совета депутатов.

«Я признала незаконным их решение о недоверии. Это немножко разные вещи, опытный адвокат, я надеюсь, ему объяснит. Что касается 18 тысяч граждан, конкретно за Зеленова, насколько я помню, голосовало около 500. Из группы поддержки нашего оппозиционного Совета депутатов я знаю человек 17 из наших жителей, других я не встречала», — сказала она в интервью ФАН.

Москвичам порядком надоел этот искусственный конфликт, который создают оппозиционеры. Жители Якиманки обратились через ФАН к муниципальным депутатам.

«Пожалуйста, мы вас просим успокоиться, не раскачивать лодку, в которой находимся все мы, не только вы и глава управы, не только ваши личные отношения и неприязнь друг другу. «Вы забываете, для чего и для кого вы работаете, — сказала Елена Сергейчева. — У вас осталось еще два с половиной года доказать нам, что вы еще можете улучшить обстановку, успеть помочь жителям. Тогда, может быть, люди отнесутся к вам с большим уважением, нежели сейчас — с неприязнью и отвращением, которые вы заслужили».

Елена Макарова не исключает, что попытки оппозиционных депутатов создавать новые конфликты продолжатся, но намерена продолжать работу, невзирая на провокации. А, если потребуется — вновь отстаивать свои честь и достоинство в соответствии с законом.

К слову о Конституции. Во время отчета Елены Макаровой о проделанной работе в 2019 году представители партии «Яблоко» устроили главе абсурдный допрос. Наблюдая за происходящим, депутат Госдумы РФ Николай Гончар в интервью ФАН заявил, что Совет депутатов намеренно мешает управе работать, и призвал учесть тревожную ситуацию при изменении основного закона страны.