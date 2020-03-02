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Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

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Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

Замоскворецкий районный суд Москвы признал незаконным и отменил решение о выражении недоверия главе управы столичного района Якиманка, которое в декабре прошлого года приняли муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

«В соцсетях были сплошные «ура». Мы победили!» — рассказала корреспонденту ФАН советник при главе управы района Нина Борткевич.

По ее словам, жители района были рады, что Елена Макарова отстояла свои честь и достоинство в суде. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Она доказала, что народ ей доверяет. А депутаты… Их вотум недоверия ни на чем не основан», — радуется Нина Борткевич.

Суд признал: все девять претензий Совета депутатов МО Якиманка к работе главы управы — пустые слова. По мнению Елена Макаровой, оппозиционеры понимали это с самого начала.  

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

«Адвокат Андрея Морева сразу же заявил, что их решение о недоверии носит исключительно политический характер, и к исполнению мной моих служебных полномочий не имеет никакого отношения», — сообщила она корреспонденту ФАН.

Елена Макарова уверена: у главы столичного МО Якиманка претензии не к ней, а к ее должности. 

«Претензии будут к любому человеку, который будет ее занимать, — считает она. — Это повод громко заявить о себе, чтобы о них все услышали в Москве. Андрей Морев первый, раньше такого не было. Великий оппозиционер вот так борется с органами исполнительной власти».

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

Присутствовавшие на суде жители Якиманки назвали претензии оппозиционных муниципальных депутатов к главе управы глупыми. По их мнению, депутаты либо делают вид, либо на вовсе не разбираются в работе органов исполнительной власти.

«Детский сад, штаны на лямках. По-другому не скажешь. Их адвокат что-то лепетал, мы не поняли, что он хочет сказать. «Вот там какой-то дом, с него падает кирпич. Люди идут, а вы, глава, не смотрите, что кирпич может упасть». Разве она должна смотреть за тем, что идет стройка и могут упасть кирпичи?» — говорит Нина Борткевич.

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

В своем документе семь оппозиционных членов Совета депутатов МО «Якиманка» обвинили главу управы в неконструктивной позиции по благоустройству, проблемах с ремонтом домов, игнорировании интересов граждан. При этом с момента прихода к власти в 2017 году сами «яблочники» заблокировали почти все значимые для района решения, в том числе программы благоустройства дворов. В результате Якиманке второй год подряд приходится возвращать в столичную казну почти 80% бюджетных средств.

«Елена Владимировна прекрасная глава управы, мы ее очень уважаем. По всем дворам, где мы просим, где есть у нее возможность, помимо депутатов, она удовлетворяет просьбы жителей, — рассказала корреспонденту ФАН советник при главе управы района Якиманка г. Москвы Эмма Иванова. — Депутаты для нашего района не делают ничего. Дворы у нас не обустроены. На Щетининском переулке 28 двор стоит весь воде, сливы сделать не получается!»

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

ФАН рассказывал, как оппозиционные депутаты лишили москвичей единственного в районе досугового центра и военно-спортивного клуба, и по непонятным причинам отказываются согласовать благоустройство двора на ул. Крымский вал 8..

«Освещение ФАН конфликта между муниципальными депутатами от «Яблока» и нашей главой управы помогло жителям разобраться, что происходит. Не все догадывались, кто эти депутаты, и что это именно «яблочники», — заявила член совета дома по ул. Большая Полянка 28 к. 1 Елена Сергейчева. — Одни депутаты помогают, а другие вставляют палки в колеса. Люди только сейчас разобрались!»

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

На страницах первого номера газеты «Наша Якиманка» от 19 февраля оппозиционные депутаты назвали решение суда экстравагантным, абсурдным и поздравили исполнительную и судебную ветви власти с «локальной победой мракобесия и беззакония в районе».

«В нормальных, цивилизованных странах за этим однозначно должно следовать увольнение главы управы», — заявил корреспонденту ФАН член Совета депутатов от партии «Яблоко» Дмитрий Зеленов.

По его словам, оппозиционные депутаты считают решение не правосудным, поэтому будут подавать апелляцию.

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

«Это самое настоящее уголовное дело, то, что он пишет здесь, — возмущенно указывает на статью «Назад в будущее — курс управы Якиманки» Эмма Иванова. — Как это можно написать? Да, мы ходили на суд, мы защищали Елену Владимировну, потому что все, что он написал, это вранье! Мы не допустим, чтобы главу управы Елену Владимировну убрали с ее поста. У Андрея Морева и его компании ничего не выйдет».

Как заявили депутаты, «до подобного абсурда довело несовершенство нашей Конституции РФ и неуважение к закону».

«Мы считаем, что власть ведет себя смехотворно. Нельзя принудить к доверию, — утверждает Дмитрий Зеленов. — Управа — это орган исполнительной власти, который по вертикали этой власти подчинен префектуре, а Совет депутатов отражает волю избирателей. Понимаете разницу? То есть за нами стоит 18 тысяч граждан, и мы выражаем их волю, а за управой стоит префектура и городская власть. Поэтому это не подсудное решение».

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

Елена Макарова отметила, что своим иском не собиралась возвращать доверие Совета депутатов.

«Я признала незаконным их решение о недоверии. Это немножко разные вещи, опытный адвокат, я надеюсь, ему объяснит. Что касается 18 тысяч граждан, конкретно за Зеленова, насколько я помню, голосовало около 500. Из группы поддержки нашего оппозиционного Совета депутатов я знаю человек 17 из наших жителей, других я не встречала», — сказала она в интервью ФАН.

Москвичам порядком надоел этот искусственный конфликт, который создают оппозиционеры. Жители Якиманки обратились через ФАН к муниципальным депутатам.

Москвичи заявили об отвращении к «яблочникам» после победы в суде главы управы Якиманки

«Пожалуйста, мы вас просим успокоиться, не раскачивать лодку, в которой находимся все мы, не только вы и глава управы, не только ваши личные отношения и неприязнь друг другу. «Вы забываете, для чего и для кого вы работаете, — сказала Елена Сергейчева. — У вас осталось еще два с половиной года доказать нам, что вы еще можете улучшить обстановку, успеть помочь жителям. Тогда, может быть, люди отнесутся к вам с большим уважением, нежели сейчас — с неприязнью и отвращением, которые вы заслужили».

Елена Макарова не исключает, что попытки оппозиционных депутатов создавать новые конфликты продолжатся, но намерена продолжать работу, невзирая на провокации. А, если потребуется — вновь отстаивать свои честь и достоинство в соответствии с законом.

К слову о Конституции. Во время отчета Елены Макаровой о проделанной работе в 2019 году представители партии «Яблоко» устроили главе абсурдный допрос. Наблюдая за происходящим, депутат Госдумы РФ Николай Гончар в интервью ФАН заявил, что Совет депутатов намеренно мешает управе работать, и призвал учесть тревожную ситуацию при изменении основного закона страны.

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