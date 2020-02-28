В Сеть выложили видео новой постельной сцены звезд «Текста» Янковского и Асмус

Москва, 28 февраля. Постельная сцена с участием актеров Кристины Асмус и Ивана Янковского, снявшихся в нашумевшем фильме Клима Шипенко «Текст», попала в Сеть. Ее выложила одна из пользовательниц Instagram.

Речь идет не о фрагменте из картины 2019 года, а об эпизоде из спектакля «Утиная охота», в котором творческий тандем также играет возлюбленных.

В постановке по пьесе Вампилова на сцене Театра Ермолаевой Янковский исполняет роль главного героя Виктора Зилова, а Асмус — роль его жены, Галины. Как и в «Тексте», актерам приходится прилюдно показывать любовь.

Во время спектакля одна из зрительниц сняла пикантный момент на видео и опубликовала запись в Instagram. Она написала, что игра актеров в жизни воспринимается иначе, чем в кино, передает «7 дней.ru».

Ранее в интервью порталу Янковский говорил о том, что критика и ажиотаж вокруг «Текста» с его откровенными сценами свидетельствуют о качественной работе со стороны актеров. Он назвал Асмус «мастером», который заставил поверить в свою игру многочисленных зрителей, и заметил, что большинство людей, высказывающих гадости в Сети, не снимают фильмы и не снимаются в кино.

Напомним, лента Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского вышла в прокат в октябре прошлого года. Янковский и Асмус исполнили в ней одни из главных ролей. Актриса призналась, что решение об участии в фильме далось ей нелегко, и это были одни из самых непростых в ее фильмографии съемок из-за откровенной постельной сцены.

После выхода картины на Асмус, ранее известную широкой аудитории по роли скромного интерна Вари Черноус, обрушилась лавина критики, за которой последовали и реальные угрозы жизни.