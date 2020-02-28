Харламов сделал неожиданное признание в день рождения

Москва, 28 февраля. Известный юморист и шоумен Гарик Харламов в свой день рождения сделал неожиданное признание — артист, как оказалось, боится стареть.

Харламов 28 февраля отмечает 39-летие. Тот факт, что новый десяток еще не наступил, очень обрадовал резидента Comedy Club.

«39! Именно столько на меня упало сегодня лет. Выглядит страшно, звучит много, но, по сути, еще в тридцатке!» — написал Харламов в Instagram.

Поздравить коллегу поспешили звезды отечественного шоу-бизнеса. Они осыпали юмориста комплиментами и пожелали ему всего самого хорошего.

«Гарыныч! Пусть солнце светит тебе всегда. И да прибудет здоровья и бодрости, бра!» — поздравил Павел Деревянко.

«Теперь ты Гарри Олдман» — пошутил Михаил Галустян, намекнув на возраст приятеля.

Супруга шоумена актриса Кристина Асмус опубликовала в социальной сети трогательное послание мужу, в котором призналась в своих чувствах.

«С днем рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя», — написала артистка.

Асмус стала второй супругой Харламова, пара заключила брак в 2013 году. Вскоре после свадьбы они стали родителями — на свет появилась девочка, которую решили назвать Анастасией.

В последнее время пара находится в центре повышенного внимания СМИ и общественности. Дело в том, что Асмус постоянно припоминают роль в скандальном фильме «Текст», в котором она снялась в откровенной постельной сцене с актером Иваном Янковским.