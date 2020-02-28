Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери

Мадрид, 28 февраля. Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой российской теннисисткой Анной Курниковой выбрали для дочери.

«Дочь назвали Машей. Русское имя выбрала Анна, и мне оно очень нравится», ― рассказал певец в комментарии Lenta.ru.

Певец признался, что учит русский язык и уже может немного на нем объясняться. По словам Иглесиаса, дома семья общается на смеси трех языков: испанского, русского и английского.

«Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», ― добавил певец.

Музыкант рассказал, что пара не планировала третьего ребенка. В 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси. Тогда новость о том, что пара стала родителями, оказалась полным сюрпризом для СМИ и поклонников звезд. Россиянке все девять месяцев удавалось успешно прятаться от журналистов. Впрочем, Курникова и Иглесиас — известные «конспираторы». Влюбленные вместе уже 19 лет, однако репортерам так и не удалось узнать их официальный статус — женаты они или нет.

Ранее о пополнении в семье рассказал брат певца Хулио Хосе ― на радио он заявил, что стал дядей в третий раз. Он отметил, что находится в очень теплых отношениях со своим братом. Они живут рядом, и Хосе проводит много времени со своими племянниками.