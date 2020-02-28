Хайров объяснил, почему Киеву не удастся сорвать производство атомных подлодок в РФ

В Киеве рассказали о плане срыва строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России. Депутат Госдумы Ринат Хайров заявил о невозможности прекращения производства АПЛ в силу уже заключенных государственных контрактов.

По словам бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко, строительство АПЛ в России может сорваться. Как он указывает, в том случае, если Москва займется реализацией проекта по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, то это подорвет ее национальную экономику.

«Чтобы решить проблему водоснабжения Крыма, им нужно останавливать федеральные программы и производство очередных атомных подводных лодок, перестать строить хоть какие-то дороги во многих своих регионах и прочее», — объяснил экс-депутат.

Своим мнением по данному заявлению в беседе с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

«С моей точки зрения, подобные заявления должны комментировать не публичные политики, а медицинский специалисты определенного профиля», — заметил Бахарев.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Ринат Хайров сообщил, что все государственные заказы по производству АПЛ в любом случае будут выполнены.

«Ресурсы заложены в бюджете, и поэтому остановок здесь не будет. Обороноспособность нашей страны — это наше будущее. Это именно та статья, с которой деньги не снимают», — пояснил Хайров в комментарии ФАН.

Заявление украинского политика — это его личное мнение, полагает российский депутат. Возможно, Сенченко хочет выступить в публичной плоскости, чтобы «показать, какие они великие». На Украине «завидуют» возможностям российского оборонно-промышленного комплекса и экономики в целом, говорит парламентарий.

«Потенциал Украины стал хуже, чем он был. А то, что нам ввели эмбарго, то это положительно отразилось на каких-то отраслях экономики», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, Хайров заявил, что у Украины нет своего военно-морского флота, который мог бы что-то противопоставить возможностям ВМФ России.

«Там было всего четыре катера, и то три попало под арест. Также есть старая подводная лодка, которая досталась от нас. И еще есть полукрейсер, который выходит и ломается», — добавил депутат.

Ранее главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Он также обратил внимание, что в настоящее время по всему Крыму наблюдается мощный авиационный компонент.

Напомним, в конце прошлого года малый ракетный корабль «Ингушетия» был введен в состав Черноморского флота. Он оснащен универсальным ракетным комплексом «Калибр».