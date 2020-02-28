Артиллерия ПНС атаковала базу ЛНА

Триполи, 28 февраля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и атаковали базу Ливийской национальной армии.

Подконтрольные премьер-министру Файезу Сарраджу вооруженные группировки ведут артиллерийский обстрел позиций ЛНА вблизи лагеря Хамза, сообщил представитель сил ПНС.

Напомним, официально в Ливии сохраняется перемирие. Правительство национального согласия, согласно Схиратским соглашением, давно утратило легитимные права. Однако Саррадж удерживает власть, подконтрольные ему вооруженные и террористические формирования систематически нарушают режим прекращения огня и провоцируют силы ЛНА. Финансирует ПНС правительство Турции, которое снабжает триполитанские банды вооружением, невзирая на эмбарго. Помимо этого, Анкара перебрасывает на сторону Сарраджа сирийских боевиков и турецких наемников.