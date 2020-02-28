ВСУ перебросили военную технику к линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, 28 февраля. Вооруженные силы Украины перебросили гаубицы, зенитные ракетные комплексы и бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Военную технику украинские силовики разместили вблизи жилых домов и муниципальных учреждений в 12 населенных пунктах.

В УНМ ДНР уточнили, что речь идет о гаубицах Д-20 калибром 152 миллиметра, зенитных ракетных комплексах «ОСА», БМП-2, БТР и других боевых бронированных машинах.

«Нахождение большинства видов вооружения у фронта запрещено Минскими соглашениями», — напомнили в ДНР.

Технику перебросили в Авдеевку, Зеленополье, Артемово, Курахово, Сокол, Кодему, Новогригоровку, Пищевик, Богдановку, Водяное, Талаковку и Чермалык.

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

Накануне ВСУ открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по району населенного пункта Голубовское. Под обстрел киевских силовиков попала также действующая школа в поселке Комарово на северо-западе Горловки.