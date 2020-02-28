Татаренков считает важной заботу государства о россиянах, находящихся за рубежом

Основатель агентства 2Be.Counsulting, автор популярного Telegram-канала «НеСоциальная Сеть» Трофим Татаренков принял участие в бессрочном пикете у посольства Ливии в Москве в поддержку незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме российских граждан. По словам активиста, он приехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы поддержать сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых держат в застенках без предъявления каких-либо официальных обвинений боевики группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, находящегося под контролем «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Я приехал сюда из Петербурга для того, чтобы поддержать кампанию по освобождению российских граждан, абсолютно невинно осужденных. Они должны быть на свободе, они должны быть доставлены на родину. Наша страна должна активно участвовать в судьбе этих людей», – объяснил участник пикета.

Петербургский бизнесмен подчеркнул, что все российские граждане, находящиеся за пределами страны, хотят чувствовать себя в безопасности, хотят знать, что Российская Федерация будет отстаивать их права и заботиться о них. Он напомнил, что похищенные террористами ПНС Ливии социологи не нарушали никаких законов, а просто осуществляли свою профессиональную деятельность на ливийской территории, но сейчас оказались в очень непростой ситуации.

«Дело в том, что люди, являющиеся гражданами России, которые путешествуют по всему миру по рабочим либо по личным, частным вопросам, должны чувствовать себя в полнейшей безопасности. И наше могучее государство должно отстаивать права этих людей до последнего, до полной, окончательной свободы. В данной ситуации со стороны россиян не было никаких нарушений закона, ничего не было, люди туда по работе поехали. И террористический режим упрятал их в неволю», – заявил активист.

Трофим Татаренков призвал российские власти более активно заняться освобождением Максима Шугалея и Самера Суэйфана из частной ливийской тюрьмы «Митига». Он выразил уверенность в том, что широкая информационная огласка и поддержка простых россиян также поспособствуют скорейшему возвращению социологов домой.

«Сейчас, я считаю, наше государство должно однозначно за них вписаться, освободить и доставить их на родину. И это полностью в наших силах, это полностью в наших возможностях. И мы, простые люди, тоже должны приложить к этому определенные усилия. Если мы не можем это сделать физически, мы должны это сделать информационно. Мы должны сделать так, чтобы каждый гражданин нашей страны знал об этой проблеме и по мере своих возможностей участвовал в ее решении», – отметил пикетчик.

По его мнению, международное сообщество предпочитает замалчивать подобные инциденты, в одном из которых оказались двое россиян, так как многие преступные режимы, такие как ПНС Ливии, негласно поддерживаются Западом и действуют в интересах ряда иностранных государств.

«Мое личное, частное мнение, что террористические режимы, которые находятся у власти в Северной Африке и в Азии, они несколько, будем так говорить, завязаны на международное сообщество и в некотором смысле ему выгодны. Обратите внимание, что только Россия, по большому счету, открыто противостоит этим режимам, а остальные успешно ими пользуются. И, мне кажется, Россия должна в этой ситуации расставить все точки над i и довести начатое до конца», – заключил Татаренков.

Напомним, одиночные пикеты у посольства Ливии в российской столице начались 13 февраля и продолжаются каждый день с 8.00 до 20.00 по московскому времени. Участники акции требуют немедленного освобождения Шугалея и Суэйфана марионеточным «правительством» в Триполи. За все время проведения пикетов к зданию ливийского посольства выходили многие известные люди: политические и общественные деятели, правозащитники, блогеры, журналисты, коллеги социологов из ФЗНЦ, а также простые люди, которым небезразлична судьба соотечественников.