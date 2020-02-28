Серуканов счел недостаточным штраф Милову за организацию незаконного митинга

Москва, 28 февраля. Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Владимир Милов оказался в базе Федеральной службы судебных приставов, в отношении Милова было возбуждено исполнительное производство на 56,5 тысячи рублей.

Иск к Милову подал Московский метрополитен. Обвинение сообщило, что незаконный митинг 27 июля прошлого года, организатором которого выступил Милов, стал причиной вызова на работу начальников и замначальников шести станций. Коптевский районный суд удовлетворил иск.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов счел недостаточным взыскание в 56,5 тысячи рублей с Милова. Он отметил, что незаконные мероприятия мешают нормальной жизни города и создают угрозу здоровью горожан.

«Те люди, которые устраивают эти мероприятия в угоду себе, должны безусловно нести ответственность, в том числе и финансовую. Как мы понимаем по практике, никакой уголовной и серьезной административной ответственности организаторы этих мероприятий не несут. Особенно это касается руководителя и сотрудников ФБК, для которых все как с гуся вода», ― заявил Серуканов в комментарии «ПолитЭксперту».

Собеседник считает, что эта сумма просто смешная по сравнению с теми, что получает глава ФБК Алексей Навальный в биткоинах. При этом ФБК не устает напоминать о «давлении».

«Это говорит о том, что люди просто используют эти поводы как возможность лишний раз хайпануть и показать всему миру, что их преследует система и на них оказывается какое-то давление. Это маленькая и бесхитростная игра ФБК – постоянно напоминать, что якобы на нас оказывается давление. Об уровне давления можно судить по сумме этого иска. Она смехотворна», ― добавил Серуканов.

Бывший юрист ФБК уверен, что всю ситуацию необходимо рассматривать через призму иронии.

«Сейчас напишет какой-нибудь пост на русском и на английском. Владимир Милов почему-то очень любит жаловаться в постах на английском языке. Это вызывает дополнительную ухмылку», ― отметил он.

Кроме того, Серуканов обратил внимание на «любовь» Милова делать все втемную. Соратник Навального собирал деньги без указания реквизитов, обратил внимание Серуканов.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование «Анатомия протеста», в ходе которого выяснилось, что в российские выборы вмешивались западные страны, в частности США.