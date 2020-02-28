Суд отклонил ходатайство фигурантов «Сети» о домашнем аресте

Санкт-Петербург, 28 февраля. Второй западный окружной военный суд провел в Петербурге выездное заседание, в ходе которого было принято решение продлить срок ареста членам террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ) Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Обоим предстоит пробыть в СИЗО до 11 июня. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на продлении ареста.

В ходе заседания также были допрошены двое других фигурантов уголовного дела — Илья Шакурский и Максим Иванкин. Оба заявили, что не знают лично Филинкова и Бояршинова.

Отметим, что Филинков выступил против продления ареста, заявив, что он содержится под стражей уже более двух лет. Защита обвиняемого отметила, что он не может оказать никаких препятствий для следствия, оставаясь на свободе, и попросила назначить ему домашний арест. Однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, что по делу «Сети» проходят 11 человек, 7 из которых уже получили тюремные сроки от 6 до 18 лет. Все они обвиняются в планировании террористических актов и насильственного захвата власти.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства Екатерины Левченко — подруги фигурантов дела «Сети». По версии следствия, три года назад Левченко вместе со своим знакомым Артемом Дорофеевым пропала без вести. Через восемь месяцев тело Дорофеева было найдено в лесу Рязанской области. Сама Левченко по-прежнему числится в розыске.

Западные политики уже попытались оказать давление на суд, защищая членов «Сети». В Петербурге в феврале прошел круглый стол, в котором приняли участие представители стран НАТО — Норвегии и Нидерландов, а также формально нейтральной Швейцарии. Участники выступлений утверждали, что к фигурантам уголовного дела якобы применяли пытки, хотя никаких доказательств этого предоставлено не было.