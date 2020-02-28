Сергей Веселовский поддержал пикет в защиту плененных в Триполи российских социологов

Политический обозреватель информационного агентства News-Front Сергей Веселовский поддержал активистов, требующих освободить похищенных в ливийском Триполи российских социологов. По его мнению, необходимо добиться того, чтобы российские граждане не боялись за свою безопасность, находясь в чужой стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российские власти обязаны защищать своих граждан за пределами страны. Так считает один из наиболее ярких активистов Русской весны в Крыму Сергей Веселовский, пришедший поддержать одиночные пикеты у посольства Ливии в Москве. По его мнению, каждый человек является высшей ценностью своей страны, и правительство должно заботиться о своих соотечественниках, где бы они ни находились.

Напомним, что в Триполи с мая прошлого года до сих пор находятся двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их похитили за несколько дней до возвращения на родину члены вооруженной группировки RADA, которую возглавляет преступник Абд аль-Рауф Карра. Против них до сих пор не выдвинуты обвинения. Социологов поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая сейчас переоборудована под турецкую военную базу. Таким образом, россияне не только находятся в тяжелейших условиях, но и стали живыми щитами для турецких боевиков, воюющих на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам активиста, то, что произошло с сотрудниками ФЗНЦ, — это вызов для всей России. Государство должно предпринять все усилия, чтобы вернуть их обратно.

«Я, может быть, сторонник более жестких и решительных мер, но у России есть друзья — армия, авиация, флот, которые могут хотя бы намекнуть нашим заграничным «друзьям», что у нас эти друзья, без кавычек, есть. Мы вполне можем грозить миру из любой точки нашей страны. Каспийское, Черное море или любой другой регион нашей страны — как это было в той же Сирии», — отметил Веселовский.

Политический обозреватель ИА News-Front констатировал, что соотечественники должны чувствовать себя комфортно за пределами России. По его словам, необходимо добиться того, чтобы граждане РФ «не боялись, что какие-то карлики, политические интриганы, захватят их фактически в заложники ради собственных целей».

«И каждый из них должен знать, что есть великая Россия, и ее высшей ценностью является жизнь и здоровье каждого гражданина нашей страны, куда бы он ни попал, — отмечает активист. — Наша страна просто обязана защищать своих граждан. Я считаю, что мы не можем проходить мимо и оставаться в стороне от таких неприятных вещей».

Веселовский поддержал предложенные руководителем Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем поправки в Конституцию РФ. Они касаются особой защиты российских граждан за рубежом в тех ситуациях, когда другая сторона не желает отстаивать их права.

«Абсолютно поддерживаю Александра Малькевича. Давно пора было это сделать! И я уверен, что, как только в нашей конституции примат российских законов над международными будет утвержден официально, и 22 апреля мы проголосуем за эти изменения, начнутся действительно серьезные позитивные изменения во взаимоотношениях между РФ и другими государствами в отношении судьбы наших граждан, оказывающихся в неприятных ситуациях. Я думаю, что таких ситуаций после изменений в конституции и принятия решений к их исполнению больше не будет», — подчеркнул вышедший на пикет Веселовский.

Он добавил, что в последнее время быть русским — это уже «преступление против человечества». Сейчас граждане РФ находятся «в состоянии тех самых евреев, которые подверглись холокосту», считает Веселовский.

«То есть русские — это евреи XXI века, и то, что делось в отношении евреев, теперь делается, только пока очень мягко, трусливо, со стороны Запада в отношении русских и России в целом», — подытожил политический обозреватель.

С 13 февраля у здания посольства Ливии в Москве проходят бессрочные одиночные пикеты с требованием освободить российских социологов. Эту инициативу уже поддержали политолог Николай Стариков, депутат Государственной думы Виталий Милонов, коллега задержанных ученых Александр Прокофьев и многие другие.