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Соловейчик заявил, что связанный с ИГ Коротков не может быть патриотом России

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Соловейчик заявил, что связанный с ИГ Коротков не может быть патриотом России

Федеральное агентство новостей опубликовало новые факты о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГИЛ1. Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что после взаимодействия с террористами Короткова можно считать государственным преступником.

В «Новой газете» назвали «неубедительным» видеоинтервью с членом группировки ИГИЛ Малифом, который рассказал о взаимодействии Короткова с ИГИЛ. Журналист ФАН в Сирии связался с Малифом, который в очередной раз подтвердил, что Коротков информировал ИГИЛ о позициях российской армии в Сирии. Кроме того, Малиф, до того скрывавший свое настоящее имя, назвал его — Шерзод Музафарович Хасанов.

Помимо показаний Хасанова, неопровержимым доказательством связи Короткова с ИГИЛ были найденные в сентябре 2017 года рядом с телами террористов материалы петербургского журналиста, распечатанные на официальных бланках «Исламского государства»1. Отметим, что на одной из страниц был от руки написан личный номер Дениса Короткова. Это фото было опубликовано в Telegram-канале Directorate4.

Кроме того Денис Коротков обнародовал на сайте издания «Фонтанка.ру» личные данные летчиков ВКС РФ с описанием способа их получения. В дальнейшем этой информацией пытались воспользоваться подпольные ячейки «Исламского государства» в Уфе.

Политолог Владимир Соловейчик подчеркнул, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ не должна иметь на территории страны ни филиалов, ни сторонников, ни участников. Любые контакты российских граждан с этой организацией являются незаконными.

«Все какие бы то ни было контакты запрещенной в России организации являются предметом рассмотрения правоохранительных органов. Дальше они смотрят и определяют, имелся ли тут состав преступления. Я думаю, что они оперативно отслеживают всю информацию, связанную с ИГИЛ», — отметил Соловейчик в интервью ФАН.

Соловейчик заявил, что связанный с ИГ Коротков не может быть патриотом России

Собеседник агентства также считает, что, взаимодействуя с террористами, петербургский журналист способствовал росту потерь среди российских военных в Сирии.

«Мы прекрасно знаем, что из себя представляет ИГИЛ. Мы прекрасно знаем, что жертвы среди российских военнослужащих были благодаря действиям террористов ИГИЛ. Соответственно, если человек является патриотом своей страны, то с морально-этической точки зрения никакие финансовые или карьерные бонусы не оправдывают сотрудничество с организацией, уничтожающей наших соотечественников», — сказал он.

Таким образом, если Коротков имел дело с ИГИЛ, это говорит о том, что «патриотом нашей страны и честным гражданином» его назвать невозможно, утверждает Соловейчик.

«Он не достоин, чтобы с ним общались и пожимали ему руку. Этот человек (Денис Коротков. — Прим. ФАН) переступил определенную черту в морально-этическом отношении к нашей стране и ее гражданам», — добавил политический аналитик. 

Соловейчик заявил, что связанный с ИГ Коротков не может быть патриотом России

Недавно по заявлению ФАН Денис Коротков был опрошен старшим следователем по особо важным делам Следственного комитета РФ Андреем Кошелевым.

Ранее, 20 февраля, редакция ФАН опубликовал продолжение расследования о том, как в годы службы в МВД Коротков за взятки «крышевал» наркоторговцев и прострелил коленные чашечки подозреваемому во время допроса, объяснив это самообороной. 40-й отдел МВД Фрунзенского района «оборотень в погонах» покинул по просьбе Управления собственной безопасности.

Позже, 24 февраля, на свет появилась еще одна часть расследования, в которой было описано сотрудничество Короткова с чеченскими боевиками. В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что во время командировок в Чечню Коротков в составе сводного отряда милиции несколько раз подозревался в сотрудничестве с головорезами, продаже им боеприпасов и информации, а также в организации убийства своего же сослуживца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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