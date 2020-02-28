Соловейчик заявил, что связанный с ИГ Коротков не может быть патриотом России

Федеральное агентство новостей опубликовало новые факты о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГИЛ1. Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что после взаимодействия с террористами Короткова можно считать государственным преступником.

В «Новой газете» назвали «неубедительным» видеоинтервью с членом группировки ИГИЛ Малифом, который рассказал о взаимодействии Короткова с ИГИЛ. Журналист ФАН в Сирии связался с Малифом, который в очередной раз подтвердил, что Коротков информировал ИГИЛ о позициях российской армии в Сирии. Кроме того, Малиф, до того скрывавший свое настоящее имя, назвал его — Шерзод Музафарович Хасанов.

Помимо показаний Хасанова, неопровержимым доказательством связи Короткова с ИГИЛ были найденные в сентябре 2017 года рядом с телами террористов материалы петербургского журналиста, распечатанные на официальных бланках «Исламского государства»1. Отметим, что на одной из страниц был от руки написан личный номер Дениса Короткова. Это фото было опубликовано в Telegram-канале Directorate4.

Кроме того Денис Коротков обнародовал на сайте издания «Фонтанка.ру» личные данные летчиков ВКС РФ с описанием способа их получения. В дальнейшем этой информацией пытались воспользоваться подпольные ячейки «Исламского государства» в Уфе.

Политолог Владимир Соловейчик подчеркнул, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ не должна иметь на территории страны ни филиалов, ни сторонников, ни участников. Любые контакты российских граждан с этой организацией являются незаконными.

«Все какие бы то ни было контакты запрещенной в России организации являются предметом рассмотрения правоохранительных органов. Дальше они смотрят и определяют, имелся ли тут состав преступления. Я думаю, что они оперативно отслеживают всю информацию, связанную с ИГИЛ», — отметил Соловейчик в интервью ФАН.

Собеседник агентства также считает, что, взаимодействуя с террористами, петербургский журналист способствовал росту потерь среди российских военных в Сирии.

«Мы прекрасно знаем, что из себя представляет ИГИЛ. Мы прекрасно знаем, что жертвы среди российских военнослужащих были благодаря действиям террористов ИГИЛ. Соответственно, если человек является патриотом своей страны, то с морально-этической точки зрения никакие финансовые или карьерные бонусы не оправдывают сотрудничество с организацией, уничтожающей наших соотечественников», — сказал он.

Таким образом, если Коротков имел дело с ИГИЛ, это говорит о том, что «патриотом нашей страны и честным гражданином» его назвать невозможно, утверждает Соловейчик.

«Он не достоин, чтобы с ним общались и пожимали ему руку. Этот человек (Денис Коротков. — Прим. ФАН) переступил определенную черту в морально-этическом отношении к нашей стране и ее гражданам», — добавил политический аналитик.

Недавно по заявлению ФАН Денис Коротков был опрошен старшим следователем по особо важным делам Следственного комитета РФ Андреем Кошелевым.

Ранее, 20 февраля, редакция ФАН опубликовал продолжение расследования о том, как в годы службы в МВД Коротков за взятки «крышевал» наркоторговцев и прострелил коленные чашечки подозреваемому во время допроса, объяснив это самообороной. 40-й отдел МВД Фрунзенского района «оборотень в погонах» покинул по просьбе Управления собственной безопасности.

Позже, 24 февраля, на свет появилась еще одна часть расследования, в которой было описано сотрудничество Короткова с чеченскими боевиками. В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что во время командировок в Чечню Коротков в составе сводного отряда милиции несколько раз подозревался в сотрудничестве с головорезами, продаже им боеприпасов и информации, а также в организации убийства своего же сослуживца.

1 Организация запрещена на территории РФ.