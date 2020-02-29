Призер конкурса ФАН раскрыла секрет, как заинтересовать читателей хорошими новостями

Корреспондент ИА «Nord-News.ru» Юлия Стецкая заняла третье место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», собрав 23 процента голосов читателей со всей страны. В интервью ФАН мурманская журналистка поделилась опытом, как заинтересовать читателей добрыми материалами.

На конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого Федеральное агентство новостей подводит два раза в месяц, Юлия Стецкая прислала публикацию «По следам подвига «зеленых фуражек» из Мурманска до Поклонной горы».

«Такие конкурсы необходимы в нашей стране, потому что новостная повестка, к сожалению, сейчас заполнена сообщениями о чрезвычайных происшествиях, какими-то проблемными материалами и прочим. Безусловно, о проблемах нужно говорить в СМИ, но сплошной негативный фон плохо сказывается на настроении читателей и зрителей. И с этим надо бороться», — считает мурманская журналистка.

Информационное агентство «Nord-News.ru», в котором работает Юлия Стецкая, старается освещать именно позитивные события в регионе.

«Мы ищем позитивные информационные поводы, рассказываем людям о том хорошем, что происходит рядом с ними, о добрых делах наших земляков. И среди наших читателей такие новости пользуются популярностью, потому что люди с удовольствием делятся ими в социальных сетях. Я не могу сказать, что находить хорошие новости — трудно. Если внимательно посмотреть вокруг, то хорошее и доброе — повсюду, главное — проникнуться темой, окунуться в нее поглубже и подать ее так, чтобы было интересно аудитории, чтобы люди узнавали в героях себя и своих знакомых», — заметила Юлия Стецкая.

Она поблагодарила Федеральное агентство новостей за то, что оно придумало конкурс, благодаря которому вся страна узнает о хороших новостях, которые происходят в отдельных регионах. ФАН в свою очередь поздравляет Юлию с третьим местом в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» и приглашает региональных журналистов побороться за денежные призы в очередном этапе профессионального состязания. Напомним, приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — десять тысяч. Итоги подводятся дважды в месяц.

Заявки на малый конкурс «Хорошие новости России» принимаются до 2 марта включительно, номинанты будут объявлены конкурсной комиссией 3 марта. В их число попадет десять авторских информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ в последние две недели февраля 2020 года. Три победителя определятся путем недельного читательского онлайн-голосования. Их имена будут объявлены 10 марта.

Заявки на конкурс принимаются по почте goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». От одного журналиста рассматривается одна заявка. Также на указанный почтовый адрес принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», денежные призы в котором составляют по 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее о большом конкурсе читайте здесь.