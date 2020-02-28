Эдгард Запашный предложил ужесточить наказание за фейки

Москва, 28 февраля. Распространение ложной информации должно влечь за собой серьезную финансовую ответственность. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Если человек уличен во лжи, если СМИ уличено во лжи, я считаю, что ответственность должна быть очень серьезная и, прежде всего, финансовая», — заявил Запашный.

При этом он уточнил, что сам неоднократно «был в судах и выигрывал их».

«Я вам точно могу сказать, что ты тратишь громадные деньги на адвокатов, на юристов, а тебе насчитывают 100 тысяч рублей морального ущерба. Это не покрывает никакие расходы. Самое главное, что это точно не наказывает то СМИ или тех людей, которые распространяли информацию. Эти деньги они давно отработали за счет тиражей, за счет большого инфопотока, за счет рекламы, которая дается параллельно всей этой грязи», — поделился Запашный.

По его словам, медиа в дальнейшем только поддерживают эти скандалы.

«Всегда поражаюсь той же американской системе, которая может оштрафовать Google на пару миллиардов долларов. Сначала кажется, что сумма запредельная. Потом думаешь – ну она же адекватна их бюджету и тем нарушениям, которые они совершили. Почему мы этим не занимаемся?», — задался вопросом дрессировщик.

«Не могу привести примеры, когда в России кто-то действительно понес бы серьезное наказание за заведомо ложную информацию, которую они активно сами продвигают, сами создают», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в современном мире распространение недостоверной информации стало нормой.

«Сейчас мы с вами живем в век фейк-ньюс, которые распространяются с неимоверной скоростью. Когда активно все обливают кого-то грязью. Вроде даже отмывшись, понимаешь, что все равно осадок остается от этой грязи – в душе, в умах. И это очень плохо и очень неправильно», — сказал Запашный.

По его мнению, на данный момент некоторые люди занимаются созданием и распространение лжи «just for fun».