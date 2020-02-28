«Клоуны Порошенко» устроили националистический шабаш в поддержку своего кумира

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко устроили очередную шумную акцию — в вышиванках, с песнями, плясками, традиционными криками «ганьба» и не менее традиционными потасовками. Весь этот балаган, а точнее шабаш проходил у здания Государственного бюро расследований (ГБР), где в это время находился на допросе Порошенко.

Он явился туда сам, чтобы избежать принудительного привода из-за демонстративного игнорирования им многочисленных вызовов к следователям. Порошенко допрашивали о его роли во вмешательство в деятельность судебных органов во время его президентства.

Судя по всему, это не единственное обвинение, которые ГБР намерено предъявить Порошенко: поговаривают, экс-президенту уже подготовлены новые подозрения, а также мера пресечения. По данным украинских СМИ, сейчас между силовыми ведомствами идет борьба — сажать Порошенко в СИЗО или пока подождать. Против радикального решения выступает прокуратура.

Пока шел допрос, корреспондент Федерального агентства новостей, работающая в Киеве, наблюдала за вакханалией, которую устроили у здания ГБР сторонники экс-президента Украины.

Экс-президент Украины испугался ареста

В пятницу самой горячей точкой в Киеве стала площадка у здания Госбюро расследований, куда утром на допрос приехал экс-президент Украины Петр Порошенко, который решил явиться в ГБР сам, испугавшись возможного ареста.

Время допроса экс-президента было назначено на два часа дня, но Порошенко снова попытался всех обмануть. В сопровождении охраны он прибыл к ГБР примерно в 10.20, но у дверей его уже ждала большая толпа, состоявшая из сотрудников СМИ и «группы поддержки», которую не без оснований давно окрестили «клоуны Порошенко».

Молодые люди в вышиванках вели себя крайне агрессивно — выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес главы ГБР Ирины Венедиктовой и нынешней власти, включая президента Украины Владимира Зеленского, а также старательно создавали живой щит вокруг Порошенко, не давая журналистам приблизиться к своему кумиру. В итоге экс-президент сумел пройти в здание, не дав ни одного комментария.

«Слуга народа — выйди до народа!»

В это же время на допрос явился один из главных оппонентов экс-президента — депутат от партии «Слуга народа», экс-телеведущий Александр Дубинский. Сторонники Порошенко, плотно блокировавшие вход в ГБР, встретили Дубинского улюлюканьем и громкими оскорбительными выкриками.

Звучали умело срежиссированные кричалки: «Слуга народа — выйди до народа!», «Дубинский — черт!» и традиционная «Ганьба!» («Прозор!»). В толпе раздавались воинственные выкрики, послышалось даже «Хайль Гитлер!», что, в общем-то, не удивляет, а также: «Чемодан — вокзал — Ростов!» (пожелание уехать в Россию).

Когда Дубинский вышел из здания после допроса, едва не произошла потасовка: полиции еле удалось отбить его у возмущенной толпы и довести до машины. По ходу акции к группе «клоунов Порошенко» добавились так называемые «ветераны АТО», видимо, чтобы повысить градус скандальности и для более успешного силового противостояния с журналистами.

Для придания происходящему дополнительной безуминки, сторонники Порошенко подвезли к зданию ГБР мощные колонки, из которых неслись бодрые марши националистов, композиции группы «Океан Эльзы», а также песни в исполнении Софии Ротару, которая, напомним, охотно ездит зарабатывать деньги в Россию.

Но «клоунов» это не смущало — они взрывались криками, мол Зеленский, воюй с Россией, а не с патриотами, а также активно готовились к встрече своего кумира с допроса. Громкость колонок сознательно была выставлена с таким расчетом, чтобы в этом грохоте журналисты не смогли задать Порошенко ни одного вопроса.