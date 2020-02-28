Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

Москва, 28 февраля. Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.

Перечень дополнен автомобилями стоимость, которых начинается от трех миллионов рублей. В список попали некоторые модели автомобилей от зарубежных производителей.

«В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данный перечень составляется на основании розничных цен с учетом года выпуска, информацию о которых Минпромторг РФ получает от производителей или их официальных представителей в России.

Налог на роскошь рассчитывается путем умножения обычной ставки транспортного налога на повышающий коэффициент. Коэффициент зависит от стоимости и возраста автомобиля и варьируется в пределах от 1,1 до 3. Налог был введен в 2014 году. Налог можно рассчитать, воспользовавшись «Налоговым калькулятором — Расчета транспортного налога» на официальном сайте ФНС России. Он производит расчет с учетом налога на роскошь.