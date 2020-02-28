Маликов решил жениться на фанатке из Петербурга

Санкт-Петербург, 28 февраля. Известный российский певец Дмитрий Маликов после концерта в Петербурге пообещал жениться на поклоннице.

Исполнитель хитов «Ты одна, ты такая» и «С чистого листа» опубликовал в соцсетях ролик, на котором фанатка энергично отплясывает.

«Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!» — написал исполнитель.

Нестареющий кумир 90-х 27 февраля дал концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский». Судя по тому, что происходило в зале, публика осталась очень довольна.

Мужчины и женщины танцевали под хиты Маликова. Однако певец особенно выделил всего одну женщину. Ему понравилось, как она «зажигала» на концерте.

Поклонники Маликова тут же отреагировали на пост о женитьбе. Они попросили его не разбрасываться обещаниями, которые невозможно выполнить.

Другие с юмором отнеслись к словам звезды российской эстрады, выразив готовность помочь с организацией торжества. Третьи поинтересовались, не будут ли многочисленные родственники против новой супруги Маликова.

В этом году Маликов отпраздновал юбилей, ему исполнилось 50 лет. У певца и его супруги Елены двое детей — дочь Стефания и сын Марк.

Дочери Маликова уже исполнилось 20 лет, и по популярности Стефания вскоре догонит своего отца. Она модель, певица и начинающий дизайнер.

Девушка старается попробовать себя в разных профессиях, но больше всего ей нравится музыкальное творчество.