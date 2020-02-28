Кедми рассказал, как Россия может заставить Турцию уйти из Сирии

Москва, 28 февраля. Воинственная Турция серьезно осложнила ситуацию в Сирии, фактически вернув ее к состоянию 2015 года, когда Анкара сбила в САР российский военный самолет. Об этом в пятницу заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.

По его словам, Турция сегодня действует крайне «наглым и провокационным» способом, вступая в открытое противостояние с сирийскими войсками.

Кедми уверен, что Россия может «призвать султана (Эрдогана) к порядку», не доводя дело до крайности. Москве достаточно пригрозить туркам применением военной силой, и Анкаре придется отступить. Эксперт уверен, что Турция испугается войны с Россией.

«Воевать с Россией он не будет, а вот угрозой воевать — да. Сказать, чтобы убирался. А не уберешься — мы атакуем террористов. И только попробуйте поднять хоть один самолет в воздух. Только попробуйте помочь им. А иначе с ними нельзя», — отметил Кедми, выступая в эфире интернет-канала Iton.

Бывший руководитель израильской разведслужбы «Натив» полагает, что, если Россия сейчас не остановит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, тот может довести дело до «кровавой бани».

Накануне террористы в Идлибе начали широкомасштабное наступление на позиции армии Сирии. Правительственные войска САР были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего погибли 33 турецких военных, которые оказались среди боевиков.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа возложил всю ответственность за гибель военных на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам дипломата, турецкий лидер подверг своих людей опасности, как только они примкнули к террористам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что у Дамаска были все основания бороться с боевиками. Это требование закреплено в резолюциях Совбеза ООН.