Вице-адмирал ВМСУ похвалился, что Россия не сможет «взять» Одессу

Киев, 28 февраля. У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег. Об этом заявил первый заместитель командующего ВМСУ вице-адмирал Андрей Тарасов.

Он выразил уверенность в том, что российские десантники не смогут «взять» Одессу. Тарасов похвалился, что у Киева «есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку».

«Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», — цитирует Тарасова «Укринформ».

По мнению вице-адмирала, Украине необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания «врага» и обеспечить защиту портов, которые выступают для государства своего рода артерией, обеспечивающей торговлю и прибыль.

При этом военный признал, что ВМСУ не смогут достичь паритета с российским флотом на море.

«Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли», — добавил он.

В настоящее время из крупных кораблей в украинском флоте остается боеспособным только фрегат «Гетман Сагайдачный». Флагман ВМСУ впервые за полгода вышел в море 25 февраля после непрерывных ремонтов.

Собственных подводных лодок у Киева нет. В качестве помощи Украина получает списанные военные катера от западных стран, главным образом из США.

Накануне главнокомандующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет существенно нарастила боевой потенциал Черноморского флота, передает «Царьград». Представитель Украины также напомнил и о мощной авиации в Крыму, отметив, что РФ обладает всеми типами воздушных бортов.