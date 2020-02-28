Женева, 28 февраля. Международный женевский автосалон отменен из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Уже 90-й по счету автомобильный салон должен был пройти с 5 по 15 марта. Однако, он не состоится из-за требования правительства Швейцарии отменить из-за эпидемии все массовые мероприятия, где предполагается участие свыше тысячи человек.

В прошлом году автосалон в Женеве посетили более 600 тысяч желающих.

«Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников является нашим главным приоритетом», — подчеркнули организаторы.

Как отмечает «ФедералПресс», организаторы изначально планировали принять некоторые меры предосторожности, дезинфицировать пространство и оборудовать зону питания. Однако автосалон все же решили отменить.

Уже известно, что следующее шоу пройдет в Женеве с 4 по 14 марта 2021 года.

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться по миру. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии, пишет НСН.

По последним данным, от осложнений, вызванных COVID-19, погибли уже более 2,7 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

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