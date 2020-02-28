Пойманный с наркотиками Литреев останется в СИЗО до конца марта

Екатеринбург, 28 февраля. Свердловский областной суд отказался отпускать под домашний арест программиста Александра Литреева, пойманного с наркотиками в Екатеринбурге.

Молодой человек, который признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, пробудет в СИЗО до 23 марта. Свердловский областной суд на месяц сократил срок пребывания под арестом, установленный ранее Ленинским районным судом.

Напомним, Литреева задержали возле одной из гостиниц 22 февраля. При себе у него были запрещенные вещества, которые программист извлек из так называемой «закладки». Литреев поехал за наркотиками вместе с девушкой, с которой познакомился в Сети.

Как пишет «ФедералПресс», пойманный с наркотиками программист является создателем приложения «Красная кнопка» для участников незаконных акций. В связи с этим скандальный блогер Алексей Навальный попытался использовать Литреева в качестве «рекламного материала» для своих политических игр и создать из IT-специалиста «мученика». Планы Навального рухнули, когда программист признал свою вину.

Кроме того, скандальный блогер спровоцировал травлю в соцсетях студентки, которую задержали вместе с Литреевым. При ней не нашли наркотиков, в связи чем девушку быстро отпустили. Навальный запустил вброс о том, что студентка якобы специально выманила программиста и сдала его правоохранителям. Из-за многочисленных нападок 19-летней девушке даже пришлось закрыть страницы в соцсетях.