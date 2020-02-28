«Индекс Фейков» представили в Общественной Палате РФ. ФАН-ТВ 

В начале февраля сеть взбудоражил ролик про Красноярский метеорит. На видео небесное тело насквозь пробивает жилой дом — десятки тысяч просмотров. Еще одна новость про медбрата-анестезиолога, якобы ради забавы тот убивает ветеранов в кировском госпитале, а еще сообщения о том, что первый лотерейный миллиардер в России — ненастоящий.

«Эту информацию потащили СМИ, и по нашему анализу оказалось, что вышло 300 с лишним публикаций и сюжетов на ТВ. А потом вдруг выяснилось, что ничего нету. То есть это все фейк», — отмечает председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В Общественной палате представили «Индекс фейков», своеобразный хит парад самых распространенных ложных новостей месяца. Сюда попали сообщения о коронавирусе, пропавших несуществующих детях и даже мошеннические вбросы для ветеранов Великой Отечественной Войны. Такая информация способна не только ввести граждан в заблуждение, но и вызвать серьезные потрясения и даже панику.

«Информация имеет три уровня скорости распространения. Telegram — это первый уровень, на данный момент, самый быстрый. Туда лепят горбатого вообще любого, какого только можно. Информация, которая появляется в Telegram, вообще, спонтанная. Второй уровень СМИ — это СМИ печатные. Им нужно информацию найти очень быстро, поэтому проверяют они коротко, и там прилетает временами очень хорошо. И третье, это условно, когда в новостной ленте «России 24» появляется новость. Даже там, через вот эти все сита и фильтры проверок, пролезает временами фейковая информация», — рассказывает автор telegram-канала «НеСоциальнаяСеть» Трофим Татаренков.

По данным ВЦИОМ с фейковыми новости сталкивается каждый второй россиянин, а 42% граждан не могут отличить достоверные новости от лживых.

«Нужно действительно отграничивать информацию фейковую: социально значимою и социально незначимую. Это первый уровень отсечения. Второй уровень отсечения, это, например, а что, вообще, есть истина?», — считает юрист Илья Ремесло.

Участники круглого стола обсудили действие закона об оскорблении госсимволов, а также защиту безопасности личной информации и персональных данных пользователей сети.

«В мире действительно понимают, что сейчас большой объем информации пользовательских данных обрабатывается в сети Интернет. Эту тематику нужно регулировать. Плюс у нас есть ассоциация, недавно созданная, это Ассоциация Больших Данных, где также прорабатывают концепцию о доработке российского законодательства», — рассказывает менеджер по защите информации и кибербезопасности KPMG в России и СНГ Кристина Боровикова.