Сирия, 28 февраля. САА освободила еще пять населенных пунктов на северо-западе Хамы. Бывшая военная база исламистов «Тахрир аш-Шам» была найдена в южной части Идлиба. САА перекрыла проезд для военной колонны США в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оттесняют боевиков от города Серакиб на востоке Идлиба; обнаружили бывшую военную базу исламистов между городами Кафр-Набаль и Джабала в Идлибе; освободили еще пять населенных пунктов на северо-западе Хамы; перекрыли проезд для военной колонны США на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: публикуют неподтвержденные данные о задержании порядка 45 террористов ИГ1 в восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в районе Айн-Иссы в северной части Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (FBussoletti) заявляет о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) осуществили новую серию рейдов в провинции при поддержке возглавляемой США международной коалиции. Утверждается, что проведенные обыски привели к аресту около 45 террористов «Исламского государства»1, действующих подпольно в составе «спящих ячеек». Были обследованы районы населенных пунктов Шхиль, Аль-Бусейра и Дибан на восточном берегу Евфрата. При этом отмечается, что среди задержанных присутствуют высокопоставленные члены террористической группировки. Тем не менее пока эти данные нуждаются в проверке. Зачастую под стражей в результате подобных рейдов оказываются гражданские лица, которых впоследствии направляют в тренировочные лагеря курдских боевиков в рамках насильственной вербовки.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции не перестают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) в прифронтовой зоне из крупнокалиберных пулеметов. В частности, под ударом оказались позиции сил САР неподалеку от населенного пункта Ат-Тальхия. В то же время Twitter-канал (almayadeennews) заявляет о том, что боевики начали отступать от Серакиба, об ожесточенных боях вокруг которого сообщалось ранее.

Между тем правительственные подразделения продолжают вести зачистку местности в недавно освобожденных районах провинции. Согласно информации агентства новостей Ortas Online, в ходе обследования территорий была обнаружена бывшая база террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», в состав которой входят штаб, тренировочный комплекс, жилые помещения, а также склады с оружием и боеприпасами. Военный объект располагается между населенными пунктами Кафр-Набаль и Джабала.

Провинция Хама

Части Сирийской арабской армии (САА) продолжают продвижение на северо-западе региона. Twitter-канал (sanaajel) сообщает о том, что правительственные войска выбили исламистов вооруженной оппозиции из населенных пунктов Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид, которые находятся на границе провинций Хама и Идлиб. Часть боевиков, противостоявших силам САР на данном направлении, попыталась спастись бегством, отступая в сторону города Кансафра. В настоящий момент военнослужащие САА их преследуют. Сведения о жертвах сторон в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) перекрыли проезд для военной колонны США в районе города Камышлы в северной части Хасаки. Напомним, силы США находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно, поскольку не были приглашены официальным Дамаском. Более того, ранее американские военные перекрывали в данном районе шоссе для прохода российских военных полицейских.

Между тем в соседней провинции Ракка возобновились перестрелки на линии разграничения курдских боевиков и выступающих на стороне Турции бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), под огнем оказались окрестности города Айн-Исса. О результатах вооруженного противостояния пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.