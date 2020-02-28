Политолог назвал отправку фрегатов с «Калибрами» к берегам Сирии сигналом для Турции

Турция изначально взяла на себя непосильные обязательства, пытаясь любой ценой сохранить Идлиб как анклав, неподконтрольный властям Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей озвучил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

К берегам Сирии

Два фрегата ВМС РФ с крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту направились в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

По его словам, турецкие проливы Босфор и Дарданеллы одновременно проходят «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Фрегаты с крылатыми ракетами вышли из Севастополя и должны войти в состав постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море.

При этом Алексей Рулев напомнил, что еще один российский фрегат «Адмирал Эссен» выполняет задачи в Средиземноморье с декабря прошлого года. Отметим, что данные фрегаты ранее уже неоднократно участвовали в российской антитеррористической операции против боевиков у берегов Сирии.

Фрегаты направились в регион на фоне обострившейся обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Ранее Турция сообщила, что ее военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, около трех десятков — получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

28 февраля Минобороны РФ сообщило о наступлении в провинции Идлиб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики, среди которых находились в том числе турецкие военные, атаковали позиции САА. В ходе ожесточенных боев атакующие понесли серьезные потери.

«Показать, что Россия рядом»

Как отметил Дмитрий Родионов, не стоит в отправке кораблей в Сирию искать какой-то знак приближения войны в Турции. Война не нужна сейчас никому, и все стороны конфликта будут стараться ее избежать. Разве что, кроме радикальных боевиков, которых Турция не особо и контролирует.

«Конечно, элемент определенного психологического давления в переброске дополнительных военных сил, особенно, когда они не особо там нужны, всегда присутствует. Задача тут продемонстрировать, что Россия рядом, и любая попытка прорыва боевиков ничем хорошим для них не закончится. В то же время это и сигнал Анкаре о том, что сидеть и смотреть на происходящее мы не будем. Турции пора уже или начать реально выполнять договоренности, если она может это сделать, или признать неспособность контролировать боевиков и начать искать новые пути выхода из кризиса», — пояснил Дмитрий Родионов.

Россия не бросит Дамаск

По мнению эксперта, Турция изначально взяла на себя непосильные обязательства, пытаясь любой ценой сохранить Идлиб как анклав, неподконтрольный властям Сирии.

«Думали ли они, что делать, если ситуация выйдет из-под контроля? Наверное, думали, но предпочли отодвинуть решение проблемы на момент ее поступления. Сегодня очевидно, что решить проблему разом нельзя — ни Турция ни за что не уйдет оттуда, ни Россия не бросит Дамаск в его справедливых притязаниях на этот регион. Или снова договариваться о временном перемирии на прежней основе с возможным обменом территориями между боевиками и правительственными силами (на возвращение к исходной утвержденной в Сочи линии соприкосновения Дамаск уже не пойдет), или искать принципиально новый формат», — добавил Дмитрий Родионов.

Новые бои неизбежны

По мнению эксперта, первый вариант проще, но этот мир опять будет нарушен. Второй вариант сложнее, но, очевидно, продуктивнее по итогу, уверен политолог.

«О чем договорятся стороны — трудно сказать, но сейчас для всех важно не допустить полномасштабных столкновений, и без потери лица. Думаю, это получится, хотя акты демонстрации силы и, возможно, новые бои пока будут неизбежными декорациями поиска нового компромисса», — заключил Дмитрий Родионов.

Напомним, в сообщении Минобороны РФ утверждается, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь САА. При этом ВКС РФ в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Кроме того, сообщается, что турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения информации о потерях среди турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции.