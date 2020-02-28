Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 9

Главные итоги недели: оппозиционное «Эхо Москвы» удерживает первое место. Начиная с 19 февраля издание Алексея Венедиктова опубликовало 79 материалов антироссийской направленности. Как ни странно, второе место остается за «МБХ Медиа», принадлежащим скандально известному беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, его птенцы опубликовали 56 антироссийских материалов. Третье место в рейтинге занимает либеральный «Дождь» с 53 статьями (плюс три позиции), направленными на очернение Российской Федерации.

На этой неделе оппозиционные СМИ раскрутили фейки о новом проекте Кремля по продвижению конституционной реформы, а также дезинформировали своих читателей о том, что президент России Владимир Путин якобы «оправдал жесткие разгоны летних протестов».

Справка:

Дезинформация — искаженная информация, которая предоставляется с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае этот термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк

26 февраля ресурс «Проект.Медиа», связанный с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, опубликовал материал «Кремль создал к выборам новую пропагандистскую структуру. В ее создании участвовал «Сбербанк». В статье утверждается, что в ноябре 2019 года Кремль совместно со Сбербанком якобы запустил некий «Центр управления рисками», задачами которого станет «повышение явки и продвижение тезисов власти» во время голосования по поправкам в Конституцию России и парламентских выборов 2021 года. Автор статьи отмечает, что об этом рассказали три источника, «знакомых с новым кремлевским центром», однако ни имена, ни комментарии ни одного из них в тексте не приведены.

Материалы, основанные на информации из статьи «Проекта», опубликовали: «Новая газета», «Дождь», «Агентство Телеграф», Meduza и «Эхо Москвы». Отметим, «Проект.Медиа», позиционирующий себя как «независимое издание», которое ведет собственные расследования, неоднократно оказывалось в центре внимания общественности. Этот ресурс появился в 2018 году, а его основателем является бывший главред «Дождя» Роман Баданин.

«Независимость» баданинского «Проекта» вызывает большие сомнения. Например, ранее Федеральное агентство новостей в своем расследовании выяснило, что Баданин был завербован американскими спецслужбами и получает финансирование для своего медиа из фондов «Открытого общества» Джорджа Сороса и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского.

В очередной раз в центре скандала «Проект» оказался после публикации материала, в котором автор снова попытался обвинить Россию во «вмешательстве» в дела стран Африки. Отдельное внимание Роман Баданин в этом тексте уделил социологу российского Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану, которые были захвачены террористами в Ливии весной 2019 года и до сих пор удерживаются в тюрьме «Митига» в Триполи. ФЗНЦ обнаружил, что в «расследовании» Баданина были использованы данные из рабочих вариантов социологических исследований, которые хранились только на личном компьютере Шугалея и нигде не публиковались. Глава фонда Александр Малькевич подчеркнул: это значит, что фактически сотрудники «Проект.Медиа» могли получить информацию либо от работающих в Ливии спецслужб зарубежных государств, которые допрашивали российских социологов, либо напрямую от террористов, похитивших Шугалея и Суэйфана. ФЗНЦ также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян в Ливии.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» сообщил, что целью летних несанкционированных митингов 2019 года стало желание оппозиционных лидеров и их марионеток спровоцировать сотрудников полиции на ответные действия и предстать в роли героев. По мнению главы государства, сотрудники полиции и Росгвардии не стали бы просто так махать дубинками, если бы действия участников протестов не выходили за рамки закона.

«Дубинкой просто так никто не молотит. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — прямая цитата Владимира Путина.

Однако ряд оппозиционных изданий решил заявление гаранта полностью исказить. Так, например, «Фонтанка» намеренно искажает слова Путина, публикуя материал с заголовком: «Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах. Таким образом у читателя складывается впечатление, что президент оправдывает действия полицейских, которые якобы избивали митингующих просто так.

Чуть дальше пошел «Московский комсомолец», опубликовавший новость под заголовком Путин прокомментировал избиение девушки полицейским на митинге в Москве. Причем уже в лид-абзаце сотрудники издания решили увести вектор внимания читателей с конкретного заявления президента на один из громких скандалов тех дней: «Глава государства посоветовал россиянам ходить только на разрешенные властью митинги».

Но особенно отличилась Deutsche Welle, журналисты которой решили продлить жизнь новости и попросили либерального политолога и публициста Федора Крашенинникова прокомментировать слова Путина. Их материал вышел под заголовком: Комментарий: Путин выдал индульгенцию на избиение протестующих.

Одной из главных тем, которую в своей повестке «по полной программе» отрабатывала антироссийская пресса всю неделю, стала пятая годовщина с убийства Бориса Немцова. Несмотря на то, что приговор по этому делу был вынесен еще летом 2017 года, «оппозиция», а вместе с ней — антироссийские СМИ любят говорить о «нераскрытости» этого преступления и использовать его как повод для раскачивания ситуации в России.

Чешский «акт солидарности с российской оппозицией»

Главный инфоповод прессе подарили чешские политики: городской совет Праги решил назвать одну из городских аллей именем убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, а площадь — именем Бориса Немцова. Либеральная пресса тут же начала смаковать эту информацию, отмечая и подчеркивая, что именно у этой площади располагается российское посольство, а решение о присвоении имени Немцова — пражский «акт солидарности с российской оппозицией».

Особенно интересно было наблюдать за тем, как тему присвоения имени Немцова площади в чешской столице освещала радиостанция «Эхо Москвы»: упоминание об этом событии можно встретить в 15 материалах, вышедших на сайте «Эха», причем большинство из них — рерайты одной новости о переименовании площади.

А вот как на «Эхе» описывали само событие. Эфир программы «Особое мнение». Ведущая Ольга Бычкова: «Площадь Немцова теперь в Праге — это круто, это справедливо, это правильно, или, как считает президент Чехии, — политическая декларация?»

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги прокомментировал это так: «...Но по поводу площади — думаю, это прекрасно. Пусть будет такая декларация, в конце концов. Площади Немцова вполне себе место в Чехии, Чехия — страна с богатейшими демократическими традициями, с образцовой «бархатной революцией» и с образцовой историей развития демократических институтов. Так что вот, где площади Немцова место — так это там. Вообще площади Немцова место есть везде, где есть российские посольства во всяких иностранных державах. Вот напротив этих посольств обязательно нужно завести свою площадь Немцова — чтобы помнили. Потому что все-таки это одно из ключевых событий постсоветской истории: убийство политика такого масштаба».

Что примечательно: либеральные СМИ, делая реверансы в адрес «демократической Чехии», увековечившей память «оппозиционера» Бориса Немцова, почему-то забывают, как в той же Чехии предпринимают попытки «затереть» память о подвиге советских воинов-освободителей в годы Второй мировой войны. Например, осенью 2019 года вандалы облили краской и оставили оскорбительные надписи на монументе в городе Острава, где покоятся останки почти 500 красноармейцев, которые вместе с Чехословацким корпусом освобождали город от фашистов. Громкий скандал разгорелся минувший осенью и вокруг памятника советскому генералу Ивану Коневу, который освободил чешскую столицу: староста района Прага-6 Ондржей Коларж предложил снести монумент и установить на его месте памятник примкнувшему к фашистам Андрею Власову.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение городского совета Праги о присвоении имени Бориса Немцова площади в Праге, отметил, что эта инициатива — суверенное право властей чешской столицы, однако Москва хотела бы, чтобы город не забывал и подвигах бойцов Красной армии.

«Мы бы предпочли, чтобы городские власти одновременно не забывали про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения [Чехии] от фашистов», — сказал представитель Кремля.

Дезинформация вокруг марша памяти Немцова в Петербурге

Власти нескольких городов России согласовали проведение акций памяти Бориса Немцова. В Москве марш его сторонников назначен на 29 февраля, памятные мероприятия пройдут и в Нижнем Новгороде, где Немцов занимал пост губернатора.

Акцию в Петербурге согласовали не сразу из-за того, что организаторы неясно указали цели проведения мероприятия. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности городской администрации указал, что такие формулировки, как «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ» неясны и допускают неоднозначное толкование.

В городской администрации также предложили альтернативные места для проведения марша. Как ранее писал ФАН, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга не всегда согласует предлагаемые общественниками маршруты проведения мероприятий, однако всегда предлагает альтернативу. Кроме того, при обнаружении неясностей в заявке на митинг комитет всегда дает время и возможность их поправить.

Однако антироссийские СМИ, освещая отказ в согласовании марша памяти Немцова в Петербурге, прибегли к одному из старых и действенных приемов — дезинформации, чтобы скрыть провал организаторов акции, недоработавших заявку, и выставить в невыгодном свете власти Петербурга. Вот как это подавалось: «Неясно, что подразумевается». Смольный не понял аббревиатуру РФ и поэтому отказался согласовать марш памяти Немцова» (телеканал «Дождь»); «Неясно, что подразумевается». Смольный не понял аббревиатуру РФ и поэтому отказался согласовать марш памяти Немцова» (Полит.Ру) и др.

16 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска организаторов демонстрации памяти Бориса Немцова, проведение которой планировалось на 29 февраля. Причиной иска стало решение петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства отказать в согласовании маршрута шествия на самых загруженных точках передвижения людей и транспорта.

Один из юристов, наблюдавших за ходом судебного процесса, отмечал, что активисты, выдвигая свои требования, зачастую умалчивают об альтернативах, которые им предлагают городские власти.

«Активисты не могут оставаться объективными, умалчивая о всегда имеющейся достойной альтернативе. Да, в общем, странно выделять на несколько часов для демонстрации численностью от восьми до 4,5 тысячи человек, скажем, Невский проспект с ежедневным автомобильным трафиком в 50-80 тысяч автомобилей и проходимостью 595 тысяч человек в сутки», — отметил он в беседе с ФАН.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, Федеральное агентство новостей «запустило отличный проект (Рейтинг антироссийских СМИ), так как он поможет читателям разобраться в том, какие средства массовой информации и в каких количествах публикуют материалы антироссийской направленности».

«Проблема современного общества в том, что в Интернете публикуют сотни, если не тысячи заказных статей. Отличный пример — создание фейка о том, что Кремль якобы создает специальную структуру, продвигающую правильное отношение жителей страны к поправкам в Конституцию. Это сообщение опубликовал «Проект.Медиа», связанное с Ходорковским издание. А может ли такое СМИ, а если точнее — НКО, выдавать объективную и честную информацию о происходящем в России? Я так не думаю. Поэтому ФАН делает правильно, что сообщает о таком», — сказал Кошкин.

Собеседник ФАН также отметил, что все представленные в рейтинге антироссийских СМИ издания зачастую действуют только во вред России, и, соответственно, россияне «должны знать в лицо своих «героев».