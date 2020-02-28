Эвакуированным из КНР украинцам передали партию презервативов

Киев, 28 февраля. Эвакуированные из Китая граждане Украины получили партию презервативов от Полтавского центра ВИЧ-СПИДа. Об этом рассказал журналист Александр Махов, который находится на карантине в медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах.

«Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо!» ― написал Махов в Facebook.

По его словам, в центре Нацгвардии на карантине находятся 103 человека, менее половины из них женщины.

«Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь», ― добавил он.

Самолет из Китая с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове 20 февраля. Вывезенных из КНР из-за вспышки коронавируса граждан Украины разместили медцентр Нацгвардии в поселке Новые Санжары.

Однако размещение эвакуированных украинцев в Новых Санжарах вызвало недовольство у местных жителей. Прибывших из Китая соотечественников они встретили массовыми протестами и забросали автобусы камнями. Правоохранителям удалось усмирить протестующих, по факту массовых беспорядков было заведено пять уголовных дел.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.