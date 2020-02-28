Кремль сделал заявление о гибели турецких военных в Идлибе

Москва, 28 февраля. Турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания российского лидера с членами Совбеза.

Он подчеркнул, что в ходе операций сирийской армии против террористов в Идлибе российская сторона полностью обеспечила безопасность военных Турции на наблюдательных постах, благодаря чему ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористов», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил особое внимание, что среди членов этих незаконных бандформирований есть и многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего советского союза.

«О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», — добавил он.

Как сообщалось ранее, 28 февраля на фоне обострения обстановки в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе САР. Кроме того, Путин назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Напомним, обстановка в Идлибе резко обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции сирийской армии. Военные САА открыли ответный огонь. Вместе с боевиками под огонь попали и турецкие военные, 33 из них погибли, еще более 30 были ранены. При этом, как подчеркнули в Минобороны РФ, военные Турции вообще не должны были находиться на территории, где проходило боестолкновение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара в обход своих обязательств по международным соглашениям занимается поставками техники и вооружения боевикам в Идлибе. Эта провинция стала последним анклавом террористов, и действия Турции мешают САА отвоевать свои территории у исламистов.