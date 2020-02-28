Навальный превратил марш Немцова в акцию поддержки терроризма

Москва, 28 февраля. Скандально известный блогер Алексей Навальный в одном из своих выпусков призвал россиян принять участие в марше Немцова — акции, которая должна почтить память убитого в 2015 году политика.

При этом Навальный решил расширить политическую повестку и заявил, что марш также будет направлен на защиту участников террористической организации «Сеть» (запрещена в России), которые планировали насильственный захват власти.

«Приходить нужно обязательно. И за Немцова, и за фигурантов дела «Сети», и за себя самих, за все. Нужно приходить. Это сейчас фактически единственное мероприятие в году, которое власти не рискуют запретить в Москве», — отметил блогер.

Публичное оправдание терроризма является уголовным преступлением в России и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Кроме того, как сообщает «Политика сегодня», против Навального может быть возбуждено дело по административной статье «Мелкое хулиганство» — блогер в своем ролике напрямую обвинил руководство страны в покрывательстве «настоящих» заказчиков и исполнителей убийства Немцова.

Отметим, что либеральная общественность уже не первый раз пытается оправдать террористов, выставив их в качестве «жертв режима». Ранее представители «оппозиции» встали на защиту боевиков, устроивших теракт в петербургском метро в 2017 году.