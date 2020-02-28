Лавров обвинил НАТО в грубом нарушении резолюции ООН по Ливии

Москва, 28 февраля. Стабилизировать обострившуюся ситуацию в Ливии не получится за «два-три присеста». НАТО фактически разбомбило страну, спровоцировав кризис в стране. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что члены Североатлантического альянса извратили положения резолюции Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу.

«НАТО грубейшим образом извратила резолюцию СБ ООН и вместо бесполетной зоны просто разбомбила Ливию, которую до сих пор невозможно собрать», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что разрушительные последствия действий НАТО не получится ликвидировать так быстро, как планируют европейские партнеры.

«Мы ценим усилия, которые предпринимают наши коллеги в Германии, Франции, Италии и других странах. Но давайте будем друг с другом честны: собрать эту страну воедино очень и очень непросто, за два-три присеста этого не получится», — добавил он.

Сейчас в Ливии установлен режим прекращения огня, достигнуть которого удалось в ходе переговоров в Москве. Тем не менее, бандформирования, подчиняющиеся лидеру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу, не отказались от боевых действий. Боевики обстреливают Ливийскую национальную армию (ЛНА), вынуждая их защищаться.