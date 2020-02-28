Кремль сообщил о принятых РФ мерах безопасности для Турции у границы с Сирией

Москва, 28 февраля. Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как известно, Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой республики вдоль сирийско-турецкой границы», ― заявил Песков по итогам оперативного совещания главы государства с членами Совбеза.

Представитель Кремля отметил, что реальная глубина зоны безопасности значительно превышает указанные в Аданском соглашении пять километров. Благодаря усилиям российских военных, она составляет 30 километров, добавил Песков.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе.В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно эти данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. Однако турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля текущего года. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.