Глава СНБО Украины предложил защищаться от коронавируса луком, чесноком и салом

Киев, 28 февраля. Лук, сало и чеснок являются лучшими лекарственными средствами для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «1+1».

Он также добавил, что власти Украины должны ужесточить контроль в сфере обращения лекарственных средств. По его словам, власти должны осуществлять мониторинг движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги ... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — подчеркнул Данилов.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 84 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 2,9 тысячи человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.

При этом ранее коронавирус спровоцировал на Украине грандиозный скандал. 20 февраля в Харьков прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, эвакуированными из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии. Эвакуированные были направлены для прохождения карантина в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Однако местные жители выступили против размещения людей в их поселке.

Местные жители устроили стихийную акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями. Протестующие встретили автобусы с эвакуированными из Китая людьми с криками и оскорблениями, а также забросали транспортные средства камнями.