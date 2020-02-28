Путин и Совбез обеспокоены резким обострением ситуации в Идлибе

Москва, 28 февраля. Президент России Владимир Путин и члены Совбеза РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки вокруг сирийского Идлиба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ситуацию в Идлибе детально обсудили на оперативном совещании.

«... Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии», — сказал представитель Кремля.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время сильно обострилась. Правительственные сирийские войска были вынуждены возобновить операцию против террористов, которые увеличили боевую активность и начали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.

Под огонь Сирийской арабской армии (САА) попали турецкие военнослужащие, которые не должны были оказаться под атакой. Выяснилось, что турки находились среди наступавших террористов. В результате Анкара, по предварительным данным, потеряла 33 бойца.

Наряду с Россией и Ираном Турция входит в число стран-гарантов перемирия в Сирии, однако пытается препятствовать официальному Дамаску, продолжая саботировать сочинские соглашения и поддерживать боевиков, поставляя им технику и вооружение.