Эрдоган проведет переговоры с лидерами ФРГ, США, Британии и Франции

Анкара, 28 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается переговорить по телефону с лидерами Германии, США, Франции и Великобритании. Об этом рассказал его представитель Фахреттин Алтун.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции уточнил, что телефонные беседы запланированы с главой США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«В ходе переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным оба лидера договорились провести двустороннюю встречу в самое ближайшее время», — добавил Алтун.

Как сообщал ранее Кремль, главы РФ и Турции в пятницу по телефону обсудили ситуацию в Сирии, выразив серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе.

Напомним, 27 февраля террористы, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Был открыт ответный огонь, однако под обстрел попали турецкие солдаты.

В результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун в Идлибе погибли 33 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, турецкая сторона передала российскому Центру по примирению враждующих сторон координаты своих подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были оказаться в районе обстрела. Более того, они находились в боевых порядках наступавших боевиков.