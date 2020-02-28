Многодетная мать под Иркутском бросила мледенца в туалете роддома

Иркутск, 28 февраля. Многодетная жительница Иркутской области оставила младенца в туалете перинатального центра. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел утром 28 февраля в городе Братске. На кадрах видно, как женщина заходит в помещение с сумкой, в которой, предположительно, лежит новорожденная, передает телеканал «360».

Она зашла в туалет, оставила там сумку и быстро скрылась. Девочку нашли сотрудники больницы, ее жизни ничто не угрожает, передает «Пятый канал».

Следственный комитет по Иркутской области инициировал проверку, женщине грозит уголовная ответственность по статье об оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что в московском метро женщина оставила младенца. Двухмесячного малыша нашел электрик в проходе станции «Парк Победы».